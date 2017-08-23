Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от ведомств подготовить предложения по развитию рынка ипотеки.

Как сообщает НТВ, Минстрою и Минфину России совместно с Центробанком и АИЖК глава кабмина поручил проанализировать возможность дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам. Предложения по развитию рынка ипотеки должны быть готовы не позднее 4 октября.

Ранее Вашгород.ру сообщал, о том что чиновники и эксперты не исключают снижения ставок по ипотеке до 6−7% в ближайшее время.