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Власти взялись за ипотеку: скоро решится вопрос о снижении ставки

Сегодня 12:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Podraspisku.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от ведомств подготовить предложения по развитию рынка ипотеки.

Как сообщает НТВ, Минстрою и Минфину России совместно с Центробанком и АИЖК глава кабмина поручил проанализировать возможность дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам. Предложения по развитию рынка ипотеки должны быть готовы не позднее 4 октября.

Ранее Вашгород.ру сообщал, о том что чиновники и эксперты не исключают снижения ставок по ипотеке до 6−7% в ближайшее время.

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Комментарии 2
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гость
5 0
Ну все. Теперь можно смело хатки брать. По три на семью.
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Вася
3 0
Ипотека - приказала долго жить! Она будет и дальше вымирать. Снижение ставок - это лоигчный и нужный шаг. Но без увеличение реальных - физических доходов граждан она так и будет вымирать. Что дает понижение ставок на ипотеку если семейный бюджет все равно уменьшается за счет увеличения ежемесячных трат на растущую коммуналку и продукты первой необходимости ?! Экономия от уменьшения ставок в семейном бюджете не ощутится, она просто пойдет на восполнения увеличившихся расходов.
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