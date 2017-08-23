В Кемерове капитально отремонтировали сквер часовни великомученика Дмитрия Солунского, построенной в память погибших горняков.

Во время ремонта отреставрировали фасад часовни и установили архитектурную подсветку. Также облагородили зелёную зону: обновили 160 квадратных метров тротуарной плитки, заасфальтировали 530 квадратных метров пешеходных дорожек.

В сквере установили 11 садовых диванов и урн, а также памятную стелу, сообщили в пресс-службе городской администрации.