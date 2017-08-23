К осени вопрос о профилактике гриппа становится более актуальным. С наступлением холодов на кузбассовцев обрушиваются полчища разных штаммов вируса.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно гриппом болеют около 15% жителей Земли. Примерно полмиллиона случаев заканчиваются летальным исходом.

Однако облегчить болезнь или вовсе предотвратить можно благодаря вакцинации. По данным ведомства, вакцинация снижает риск заболеваемости в два раза. В случае заражения заболевание протекает намного легче.

В Роспотребназдоре по Кемеровской области рассказали, что уже вовсю идёт подготовка к массовой вакцинации.

«Именно вакцинация во всём мире является основным средством профилактики гриппа и его осложнений. Не вызывая саму болезнь, вакцины позволяют иммунной системе заранее познакомиться с новым противником и приготовиться его встретить, синтезировав антитела», — сообщили в ведомстве.

Известно, что для полноценной выработки антител после прививки требуется 2−4 недели, поэтому самое оптимальное время вакцинации — с сентября по ноябрь. Защитный эффект от прививки сохраняется примерно 10 месяцев, иммунитет же находится в высоком напряжении примерно полгода.

Вакцины на территорию Кемеровской области уже поступили. Сама же вакцинация официально начнётся с 1 сентября.

Известно, что противогриппозные вакцины обновляются каждый год и содержат наиболее распространённые, циркулирующие в данный сезон разновидности вируса гриппа.

На предстоящий сезон гриппа 2017−2018 годов рекомендовано включить для Северного полушария в состав трёхвалентных вакцин три штамма вируса гриппа. Два из них штамма группа В и один группы, А — вирус, схожий со штаммом свиного гриппа.

«В Кемеровской области по итогам прошедшего сезона заболеваемость гриппом непривитых в 7 раз превысила уровень заболеваемости среди лиц, получивших прививки. Из 344 больных с лабораторным подтверждением диагноза были привиты против гриппа 30 человек, заболевания у них характеризовались легкой и средней степенью тяжести, протекали без осложнений», — добавили в ведомстве.

Вакцинации против гриппа в обязательном порядке подлежат:

— дети в возрасте с 6 месяцев до 6 лет, как посещающие дошкольные образовательные учреждения, так и находящиеся на домашнем воспитании;

— учащиеся 1−11 классов;

— студенты высших и средних специальных учебных заведений;

— персонал медицинских и образовательных организаций;

— работники общественного транспорта, коммунального обслуживания населения;

— лица, подлежащие призыву на военную службу;

— беременные женщины;

— лица старше 60 лет;

— люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, болезнями обмена веществ.

" В 2016 году в Кемеровской области было привито против гриппа 1109,9 тыс. кузбассовцев — 40,8% от численности населения. Благодаря высокому охвату населения противогриппозными прививками интенсивность эпидемии в текущем году на территории области была в 1,5 раза ниже, чем в прошлом эпидсезоне, не зарегистрировано ни одного летального исхода от гриппа", — рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

Однако есть и противопоказания: аллергические реакции на предшествующие прививки, куриный белок, а также острые лихорадочные состояния или обострение хронических заболеваний.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.