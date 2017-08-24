Собирая детей в школу, большинство новокузнечан не против сэкономить. Например, на тетрадках, если воспользоваться соблазнительными предложениями торговых сетей и школьных базаров Новокузнецка, можно наэкономить несколько рублей. Только зачастую такая экономия выходит, как минимум, сомнительной, а то и откровенно опасной для детского здоровья.

Депутаты Госдумы то и дело возмущаются картинками на тетрадных обложках, но внутрь самих тетрадок никто не заглядывает. Так что спасение утопающих, как всегда, остаётся делом самих утопающих. Чем могут навредить ученические тетради? Какие товары для своих школьников лучше не брать? Как можно определить — безопасная это тетрадь или нет? Давайте разбираться!

В качестве эксперта мы пригласили известного производителя бумажно-беловой продукции в нашей стране — руководителя «ПСВ Холдинга» Дмитрия Пупина. Производство школьных тетрадей он знает досконально — занимается этим 20 лет. Хитрости производителей, стремящихся во что бы то ни стало снизить себестоимость своей продукции, ему также известны. Сложившуюся на нашем рынке ситуацию с безопасностью канцелярии, предназначенной для детей и подростков, он оценивает категорично: «Такого нет даже в африканских странах!».

«Путешествуя, я, естественно, обращаю внимание, где и какие канцелярские товары продаются, — комментирует Дмитрий, — Недавно объехал пять стран Африки, но таким откровенным безобразием, какое заполонило российский рынок, даже африканским детям не приходится пользоваться. За последние три года эта проблема превратилась в настоящую лавину, грозящую раздавить здоровье наших школьников. Серая тонкая бумага, произведённая из вторсырья или газетного сырья. На тетрадях нет требуемых маркировок. А если они есть — мне, как производителю, ясно, что это обман. Причём такая ситуация наблюдается и в Новокузнецке, и во Владимире, и в Москве».

— Дмитрий, но ведь люди просто хотят сэкономить. Кому это может повредить?

— Прежде всего — детям! Ребёнок пишет в тетрадке со слишком тонкой бумагой, переворачивает страницу, а сквозь неё просвечивает предыдущий текст и даже отпечатывается на следующих страницах. В итоге в глазах все уроки рябит да и сосредоточиться на новых заданиях трудно. Обратитесь к любому офтальмологу — врач вам скажет, что такие тетради негативно влияют на зрение детей и провоцируют у них близорукость. Да и экономия, если честно, выходит мнимой. Рисует ребёнок в альбоме с низкокачественной тонкой бумагой — краска пропечатывается на несколько листов в глубину, так что такой альбом для рисования очень скоро оказывается в помойке. Я уже не говорю о слезах, когда дети стараются, а у них ничего не получается.

— Какие маркировки обязательно должны быть на школьных тетрадях, чтобы можно было говорить об их безопасности?

— В первую очередь, обращайте внимание на маркировку «ЕАС» — это знак соответствия Техническому регламенту Таможенного союза. Он имеет статус федерального закона, так что изделия, промаркированные этим значком, должны соответствовать всем его положениям. Причём главный из них — тетрадь не может быть изготовлена из бумаги плотностью менее 60 г/м2. Если такой маркировки нет — тетрадка вообще непонятно какая и откуда.

— И всё? «ЕАС» нашёл и можно покупать?

— Должен сразу предупредить — получить соответствующий сертификат сегодня не представляет большого труда. Достаточно раз в три года выслать деньги — причём совсем небольшие — в Москву. Плюс подготовить обычный пакет документов. Сертификат приходит уже через несколько дней — «шлёпай» требуемую маркировку за милую душу! При старой системе я как производитель бумажно-беловой продукции в обязательном порядке предоставлял её образцы для анализа. Сейчас этого никто ни у кого не требует. При этом предложений сертифицировать твои товары — в Интернете пруд пруди.

— А если на тетрадке стоит значок «ГОСТ» — ему-то можно доверять?

— Последний ГОСТ, принятый в Российской Федерации в 2011 году, никак не регламентирует основные качественные показатели тетрадей, но при этом накладывает на них ничем не объяснимые ограничения. Например, запрещает линовку в крупную клетку, которая требуется первоклассникам, а также скругление углов в общих тетрадях. А зелёную линовку, как ни странно, разрешает. И подобных несуразностей много. Так что данный ГОСТ — скорее, «минус», чем «плюс».

— Что же тогда делать? Как отличить хорошую безопасную тетрадку от плохой и вредной?

— Важнейшим требованием действующего Технического регламента — впрочем, как и советского ГОСТа — является плотность бумаги, из которой сделан тетрадный блок. Чем она выше, тем комфортнее письмо и чтение рукописного текста — причём с обеих сторон листа. В России в качестве стандарта плотности приняты 60 г/м2. В Европе этот показатель выше. Высчитать плотность несложно — это математика младших классов. Нужно вес тетрадки без обложки и скрепок разделить на её площадь, равную умноженным между собой длине и ширине листа с количеством всех листов. Проще говоря, общая тетрадь в 48 листов требуемой плотности должна весить без обложки 110−120 граммов. Тетрадка в 12 листов — 30 граммов. И так далее.

— Но далеко не каждый пойдёт на школьный базар с кухонными весами. Можно как-то определить хорошую тетрадку невооружённым глазом?

— Во-первых, надо убедиться, что на ней есть значок «ЕАС», указан производитель и его адрес, а также группа и артикул продукции. Низкокачественную, опасную для здоровья детей и подростков бумагу, не имеющую необходимой плотности, можно «прощупать». Она будет как газетная, а газетная бумага запрещена для производства школьных тетрадей — её плотность ниже требуемой на 15−20%. Производить тетради для детей и подростков можно только из плотной писчей бумаги. Однако применение как излишне белоснежной, так и глянцевой бумаги не допускается — они утомляют зрение. Она должна быть чуть шероховатой — так ребёнку будет легче писать, да и написанное не размажется.

К нашему разговору присоединяется ещё один известный производитель бумажно-беловой продукции в России — заместитель генерального директора «Компания «БиДжи» Игорь Зайцев. По его словам, корешок тетрадки также может многое сказать о её качестве:

«Тетрадь на скобе, произведённая на импортных высокопроизводительных линиях, обладает одним признаком, который сразу бросается в глаза, — рассказывает Игорь, — У неё прямоугольный корешок. И дело тут не только в лучшей функциональности такой продукции — внутренний блок становится менее „рыхлым“. В остальных своих качественных показателях тетрадь тоже будет на уровне. А главное — если производитель потратился на дорогостоящее оборудование, то он, скорее всего, не сэкономит на сырье и на расходных материалах. Словом, шанс приобрести откровенный брак снижается в разы».

— Игорь, на что ещё следует обратить внимание, покупая тетради?

— Проверьте, какие в тетрадке скобы. Если они плохо загнуты — ребёнок можно пораниться. Обязательно обратите внимание, как тетрадь разлинована. Качественная линовка совпадает на разворотах — тогда не произойдёт смещение текста. Отклонение допускается не более 2-х мм — это требование действует ещё со времён советских ГОСТов. Кроме того, линовка должна совпадать на просвет — в противном случае линии, просвечивающие с обратной стороны листа, станут мешать и письму, и чтению.

— Насколько белыми должны быть тетрадные страницы?

— Белизна листов не влияет на зрение ребёнка — вредное воздействие оказывает её контраст с интенсивностью цвета линовки. Он вызывает дополнительное напряжение для глаз, отчего они быстрее устают. Именно поэтому в школьных тетрадях недопустима яркая линовка — такую продукцию, как правило, выпускают непрофильные производители на неспециализированном оборудовании. Линии должны быть не яркими, но и не бледными и обязательно чёткими. Не допускается «размытая» и «дискретная» линовка, тем более — непролиновка строк. А интенсивность цвета линий в одной тетради должна быть одинаковой на всех страницах.

— Допустимы ли тетрадки, произведённые из вторсырья?

— Тетрадь из макулатурной бумаги не вполне соответствует современным представлениям о совместимости с детским здоровьем. Достаточно положить её под ультрафиолетовую лампу, чтобы сразу увидеть весь мусор, который используется для производства бумаги из макулатуры. Но одно дело — непрезентабельный вид. Главное — такая бумага является более «рыхлой». Для начальных классов лучше всё-таки выбирать качественные тетради плотностью не менее 70 г/кв.м. — на такой бумаге не остаётся продавленного следа на следующем листе, а записи и сама линовка на не просвечивают на обороте.

В сетях Новокузнецка были куплены тетради и альбомы для рисования. После исследования оказалось, что плотность серой бумаги в тетрадях составляет 53 г/м3, а плотность бумаги в альбоме для рисования — 64 г/м3.

Понятно, что производители не против сэкономить, чтобы максимально удешевить свою продукцию. Ведь люди, у которых и без школьной канцелярии хватает трат и не хватает денег, более дешёвые товары покупают охотнее более дорогих. Да и торговые сети, которые не специализируются на школе, а просто зарабатывают, пока высокий сезон, как правило, берут на реализацию именно дешёвую продукцию.

По закону, для всех, кто не соблюдает требования Технического регламента, предусмотрены серьёзные наказания — вплоть до остановки производства и изъятия продукции из продажи, не говоря уже о крупных штрафах. Однако на деле этот рынок живёт бесконтрольно — и наши дети пишут в таких безобразных тетрадках, каких не встретишь даже в неразвитых африканских странах.

Выход один — внимательно выбирать тетради, а не брать, не глядя, то, что «приятно удивляет своими ценами». А иначе, и правда, придётся удивиться — только уже неприятно.