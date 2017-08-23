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ХК «Металлург» выпустил ролик о боевом настрое команды

Сегодня 13:22
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В преддверии сезона в ВХЛ новокузнецкий «Металлруг» снял промо-ролик «Вместе победим!».

В кадрах видео главный тренер Вадим Шахрайчук, вратарь Иван Касутин и нападающий Евгений Каницкий заявляют о боевом настрое. Игроки вместе с тренерским штабом готовы только побеждать.

Ранее ВашГород.ру сообщал о победе «Кузни» на матче с красноярским «Соколом».

Комментарии 1
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Nikson
2 0
Я понял, почему Металлург слили из КХЛ!
Для того, чтобы стать Чемпионами в ВХЛ - в честь 400-летия Новокузнецка!!!
Наверное, так лучше! Хотя бы добавится позитивчик от хоккея, от побед нашей команды!
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