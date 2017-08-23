В преддверии сезона в ВХЛ новокузнецкий «Металлруг» снял промо-ролик «Вместе победим!».

В кадрах видео главный тренер Вадим Шахрайчук, вратарь Иван Касутин и нападающий Евгений Каницкий заявляют о боевом настрое. Игроки вместе с тренерским штабом готовы только побеждать.

Ранее ВашГород.ру сообщал о победе «Кузни» на матче с красноярским «Соколом».