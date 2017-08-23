ХК «Металлург» выпустил ролик о боевом настрое команды
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Я уже с вами.
В преддверии сезона в ВХЛ новокузнецкий «Металлруг» снял промо-ролик «Вместе победим!».
В кадрах видео главный тренер Вадим Шахрайчук, вратарь Иван Касутин и нападающий Евгений Каницкий заявляют о боевом настрое. Игроки вместе с тренерским штабом готовы только побеждать.
Ранее ВашГород.ру сообщал о победе «Кузни» на матче с красноярским «Соколом».
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Для того, чтобы стать Чемпионами в ВХЛ - в честь 400-летия Новокузнецка!!!
Наверное, так лучше! Хотя бы добавится позитивчик от хоккея, от побед нашей команды!