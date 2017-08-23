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Россияне предпочитают покупать новые автомобили

Сегодня 13:50
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vmireinteresnogo.com

Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «АвтоСтат» в рамках Московского автомобильного форума.

По данным агентства, в 2017 году многие российские автолюбители предпочитают покупать автомобили без пробега.

«Если раньше граждане пытались сэкономить и покупали подержанные машины на вторичном рынке, то сейчас их выбор перестроился в пользу новых автомобилей», — рассказал директор «АвтоСтата» Сергей Удалов.

За первые семь месяцев 2017 года в стране продали 2,95 миллиона подержанных автомобилей, это больше на 0,8%, чем за тот же период 2016 года. Спрос на новые машины за это же время увеличился на 8,5%. На первичном рынке за 2017 год купили почти 500 000 автомобилей.

Отметим, что спрос на новые авто непрерывно растёт с 2013 года, тогда как покупать машины на вторичном рынке стали реже, пишут faktom.ru.

Такие предпочтения российских автолюбителей можно объяснить мерами государственной поддержки, которые делают новые машины доступнее, а также сужением выбора на вторичном авторынке.

Комментарии 2
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гость
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Какие молодцы россияне. Или это про москвичей? Реально из круга знакомых, в последние три года, процента 3 купили новые машины.
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Дон Хенаро 45904
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ВГ!!!!!
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