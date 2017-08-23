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В Кузбассе тяжелобольные дети заразились опасной инфекцией: итоги проверки

Сегодня 14:09
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kremen.today

История с заражением больных муковисцидозом ребятишек опасной инфекцией получила продолжение.

По итогам проверки Роспотребнадзор не нашёл связи с заражением детей сепацией в стенах больницы. Об этом «РИА Новости» сообщили в областном департаменте здравоохранения. При этом в ведомстве уточнили, что обнаружение у детей сепации не стоит называть «инфицированием детей особо опасной инфекцией». Эта бактерия, как и другие условно-патогенные, проживает как в организме человека, так и вне его, но у больных муковисцидозом риск подхватить сепацию выше.

Однако напомним, для больных муковисцидозом заражение сепацией может привести к серьёзным последствиям — например, лихорадке и пневмонии. И, по словам родителей, 20 кузбасских ребятишек с муковисцидозом подхватили бактерию после больницы.

Как уже сообщал ВашГород.ру, Общественная палата направила запрос в Генпрокуратуру и Минздрав с просьбой проверить обращение родителей.

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