История с заражением больных муковисцидозом ребятишек опасной инфекцией получила продолжение.

По итогам проверки Роспотребнадзор не нашёл связи с заражением детей сепацией в стенах больницы. Об этом «РИА Новости» сообщили в областном департаменте здравоохранения. При этом в ведомстве уточнили, что обнаружение у детей сепации не стоит называть «инфицированием детей особо опасной инфекцией». Эта бактерия, как и другие условно-патогенные, проживает как в организме человека, так и вне его, но у больных муковисцидозом риск подхватить сепацию выше.

Однако напомним, для больных муковисцидозом заражение сепацией может привести к серьёзным последствиям — например, лихорадке и пневмонии. И, по словам родителей, 20 кузбасских ребятишек с муковисцидозом подхватили бактерию после больницы.

Как уже сообщал ВашГород.ру, Общественная палата направила запрос в Генпрокуратуру и Минздрав с просьбой проверить обращение родителей.