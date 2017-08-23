Аман Тулеев рассказал, почему так затянулся его отпуск.

Напомним, накануне губернатор выступил на ТВ. Он отругал подчинённых за молчание о его реабилитации и выслушал доклады. Не обошёл стороной тему своей болезни.

Аману Тулееву ещё восемь месяцев назад говорили о необходимости операции. Но из-за неотложных дел губернатор запустил болезнь.

«Операция была сложнейшая. Делали лучшие профессора Германии. Но после этого осложнения, потом выход из наркоза. Лежал 20 дней. Даже здорового человека положи на такое время, всё — он не встанет, пока не нарастит мышцы. Так и со мной произошло. Курс реабилитации прошёл, но надо ещё расхаживаться», — рассказал Тулеев.

Пока что губернатор передвигается с помощью инвалидной коляски. Но это не помешает его работе, уверен он.

«Всё у меня было на контроле, и сейчас всё контролирую. Там, где связано с большими деньгами, без меня чтобы ничего не согласовывали», — подытожил губернатор.

За этот период Аман Тулеев «чего только не начитался», сказал он. Напомним, губернатор также осудил своих подчинённых за то, что они не выступали с заявлениями о его болезни.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 25 августа на ТВ выйдет видеопоздравление губернатора ко Дню шахтёра.