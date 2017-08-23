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Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

Названы лучшие комедии всех времён

Сегодня 15:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

Критики назвали самые выдающиеся, по их мнению, комедийные фильмы в истории кино.

Лидером рейтинга стал фильм «В джазе только девушки» Билли Уайлдера.

Второе место занял «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. На третьей строке картина «Энни Холл» Вуди Аллена.

В топ-10 также вошли «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это — Spinal Tap» и «Паровоз Генерал».

Всего в рейтинг вошли 100 кинолент. При его составлении издание «Би-би-си» опросило 253 кинокритика из 52 стран мира.

Комментарии 4
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1
31 0
А мне больше Самогонщики, Операция Ы и другие приключения Шурика нравятся, чем ЭТО.
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+++
1 23
А мне больше Самогонщики, Операция Ы и другие приключения Шурика нравятся, чем ЭТО.
кому что, а курам просо.
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ЭТО?
1 11
А мне больше Самогонщики, Операция Ы и другие приключения Шурика нравятся, чем ЭТО.
хотите сказать, что в статье указаны настолько плохие фильмы, что даже фильмами их не назвать?
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Венz
0 0
Наши фильмы ТАМ практически не известны. Разве что наши фильмы ТЕХ лет. А сегодняшние сериалы и есть сериалы, а не фильмы.
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