Критики назвали самые выдающиеся, по их мнению, комедийные фильмы в истории кино.

Лидером рейтинга стал фильм «В джазе только девушки» Билли Уайлдера.

Второе место занял «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. На третьей строке картина «Энни Холл» Вуди Аллена.

В топ-10 также вошли «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это — Spinal Tap» и «Паровоз Генерал».

Всего в рейтинг вошли 100 кинолент. При его составлении издание «Би-би-си» опросило 253 кинокритика из 52 стран мира.