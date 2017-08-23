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Я уже с вами.
Критики назвали самые выдающиеся, по их мнению, комедийные фильмы в истории кино.
Лидером рейтинга стал фильм «В джазе только девушки» Билли Уайлдера.
Второе место занял «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. На третьей строке картина «Энни Холл» Вуди Аллена.
В топ-10 также вошли «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это — Spinal Tap» и «Паровоз Генерал».
Всего в рейтинг вошли 100 кинолент. При его составлении издание «Би-би-си» опросило 253 кинокритика из 52 стран мира.
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