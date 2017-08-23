В Новокузнецке ожидают приезд министра России и делегаций из 22 стран мира
Сегодня 15:15
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Я уже с вами.
В Новокузнецке 4 сентября состоится международная конференция горноспасателей. В ней примут участие десятки делегаций из разных стран мира.
Как стало известно ВашГород.ру, конференция пройдёт на базе аэромобильного центра МЧС в Новоильинском районе Новокузнецка. Предполагается, что участниками станут делегации из 22 стран мира.
Также не исключается визит высокопоставленных чинов, в том числе и министра МЧС Владимира Пучкова.
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Как не стыдно, удивляюсь, - после такой славы ... , хотя о чём это я !?