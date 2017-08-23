Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

В Новокузнецке ожидают приезд министра России и делегаций из 22 стран мира

Сегодня 15:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
42.mchs.gov.ru

В Новокузнецке 4 сентября состоится международная конференция горноспасателей. В ней примут участие десятки делегаций из разных стран мира.

Как стало известно ВашГород.ру, конференция пройдёт на базе аэромобильного центра МЧС в Новоильинском районе Новокузнецка. Предполагается, что участниками станут делегации из 22 стран мира.

Также не исключается визит высокопоставленных чинов, в том числе и министра МЧС Владимира Пучкова.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Недимон
4 7
Поди не с пустыми руками приедет - парочку виолончелей - то прихватит или с виноградом только.
Как не стыдно, удивляюсь, - после такой славы ... , хотя о чём это я !?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ