В Новокузнецке 4 сентября состоится международная конференция горноспасателей. В ней примут участие десятки делегаций из разных стран мира.

Как стало известно ВашГород.ру, конференция пройдёт на базе аэромобильного центра МЧС в Новоильинском районе Новокузнецка. Предполагается, что участниками станут делегации из 22 стран мира.

Также не исключается визит высокопоставленных чинов, в том числе и министра МЧС Владимира Пучкова.