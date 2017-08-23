Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

Как выбрать школьную форму — рекомендации родителям

Сегодня 15:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kidsfashn.com

Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимания при покупке школьной одежды.

Одежда для школы является важным элементом учебного процесса. Если неправильно подойти к выбору формы, то это может отразиться на здоровье ученика.

В первую очередь, необходимо обращать внимание на состав тканей, из которых сшита одежда.

«При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда, в которой ребёнок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть сшита из натуральных материалов», — пояснили представители Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют перед покупкой изучать этикетку на одежде. Именно там содержится информация о составе ткани. Так, материал должен на 50% состоять из натуральных компонентов. Максимально допустимое содержание синтетики в ткани — 55%. Для осенне-весеннего варианта формы больше всего подходит лён и хлопок. Для зимнего — шерсть и кашемир.

Родитель вправе запросить у продавца сертификат на каждое изделие, подтверждающий соответствие вещи нормам, сообщают РИА Новости.

Школьная форма обязательно должна быть удобной. Правильно подобранная одежда формирует комфортный микроклимат для тела — это температура, влажность, водопроницаемость. В противном случае ребёнок может получить заболевания кожи. Например, контактный или атопический дерматит.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ