Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

В Междуреченске открыли уникальный детский сад

Сегодня 15:33
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

Жители Междуреченска получили очередной подарок к Дню шахтёра.

В городе после капитального ремонта открыли профориентационный детский сад для детей в возрасте от одного года до 7 лет. Детский сад № 28 «Вишенка» состоит из двух корпусов и рассчитан на 247 ребятишек.

Уникальность этого учреждения заключается в начальной профессиональной ориентации детей уже в дошкольном возрасте, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

На территории детсада оборудованы 11 игровых участков. Они стилизованы под определённую группу профессий. К примеру, «Транспортная площадка» оснащена автомобилями, паровозами, вагонами, есть даже специальное здание, которое согласно теме игры может быть и депо, и автовокзалом, и диспетчерской.

Участок «Порт» знакомит детей с профессиями работников речного и морского транспорта и флота. «Цирк» — с профессиями работников циркового жанра. На «Киностудии» воспитанники узнают о профессиях режиссёра, актёра и сценариста.

Также здесь есть игровые участки «Ферма», «Метеостанция», «Аэропорт», «Зоопарк», «Лесное хозяйство», «Космодром», «Пожарная часть», «Литературное издательство». Каждый из них оборудован таким образом, чтобы педагог мог пробудить в детях интерес к профессиям.

В учреждении есть кабинет профориентации, современный музыкальный зал, спортивная площадка с комплексными сооружениями для бега, прыжков, лазания, игровые площадки, площадка ПДД. В спальных и групповых комнатах установлена мебель, разработанная с учётом требований СанПиН. Пищеблок оборудован по новейшим технологиям, медицинский блок оснащён всем необходимым. Также в детском саду будет организована психолого-логопедическая служба.

Здание оборудовано автоматической охранной и пожарной сигнализациями, «тревожной кнопкой», камерами видеонаблюдения с пунктом охраны, системой дымоудаления, запасными эвакуационными выходами.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
гость
0 0
Не хватает площадок "Угольный разрез", "Шахта", "СДС"
ответить
аватар
вы хотите песен? - их есть у меня
0 0
к примеру, детский сад №41 "Уголёк" (Междуреченск, ул. Октябрьская - 18).
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ