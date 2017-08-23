Жители Междуреченска получили очередной подарок к Дню шахтёра.

В городе после капитального ремонта открыли профориентационный детский сад для детей в возрасте от одного года до 7 лет. Детский сад № 28 «Вишенка» состоит из двух корпусов и рассчитан на 247 ребятишек.

Уникальность этого учреждения заключается в начальной профессиональной ориентации детей уже в дошкольном возрасте, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

На территории детсада оборудованы 11 игровых участков. Они стилизованы под определённую группу профессий. К примеру, «Транспортная площадка» оснащена автомобилями, паровозами, вагонами, есть даже специальное здание, которое согласно теме игры может быть и депо, и автовокзалом, и диспетчерской.

Участок «Порт» знакомит детей с профессиями работников речного и морского транспорта и флота. «Цирк» — с профессиями работников циркового жанра. На «Киностудии» воспитанники узнают о профессиях режиссёра, актёра и сценариста.

Также здесь есть игровые участки «Ферма», «Метеостанция», «Аэропорт», «Зоопарк», «Лесное хозяйство», «Космодром», «Пожарная часть», «Литературное издательство». Каждый из них оборудован таким образом, чтобы педагог мог пробудить в детях интерес к профессиям.

В учреждении есть кабинет профориентации, современный музыкальный зал, спортивная площадка с комплексными сооружениями для бега, прыжков, лазания, игровые площадки, площадка ПДД. В спальных и групповых комнатах установлена мебель, разработанная с учётом требований СанПиН. Пищеблок оборудован по новейшим технологиям, медицинский блок оснащён всем необходимым. Также в детском саду будет организована психолого-логопедическая служба.

Здание оборудовано автоматической охранной и пожарной сигнализациями, «тревожной кнопкой», камерами видеонаблюдения с пунктом охраны, системой дымоудаления, запасными эвакуационными выходами.