В Междуреченске к Дню шахтёра открыли стратегическую двухуровневую развязку.

Она соединила Восточный и Западный районы города.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в 2007 году. Однако с 2008 года они прекратились из-за дефицита средств местного бюджета.

В 2013 году по решению Амана Тулеева работы возобновились. В 2016 году строительство развязки включили в уникальную губернаторскую программу — областной День шахтёра.

С вводом объекта составы с углём пойдут по верхнему уровню нового путепровода. А по нижнему участку автодороги от улицы Вокзальная до улицы Кузнецкая пущены не только легковые машины, но и большегрузы. Таким образом, ввод объекта позволит разгрузить центр Междуреченска от большегрузного транспорта, — отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

На строительство развязки было затрачено 217 миллионов рублей.