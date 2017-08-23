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В Междуреченске запустили важную транспортную развязку

Сегодня 16:11
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

В Междуреченске к Дню шахтёра открыли стратегическую двухуровневую развязку.

Она соединила Восточный и Западный районы города.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в 2007 году. Однако с 2008 года они прекратились из-за дефицита средств местного бюджета.

В 2013 году по решению Амана Тулеева работы возобновились. В 2016 году строительство развязки включили в уникальную губернаторскую программу — областной День шахтёра.

С вводом объекта составы с углём пойдут по верхнему уровню нового путепровода. А по нижнему участку автодороги от улицы Вокзальная до улицы Кузнецкая пущены не только легковые машины, но и большегрузы. Таким образом, ввод объекта позволит разгрузить центр Междуреченска от большегрузного транспорта, — отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

На строительство развязки было затрачено 217 миллионов рублей.

Комментарии 3
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1
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как новокузнецк соотносится с междуреченском?
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2
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как новокузнецк соотносится с междуреченском?
ну если поедете в междуреченск, будете знать о нововведении. включите мозги
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я
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как новокузнецк соотносится с междуреченском?
Это считай наш район)
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