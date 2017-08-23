В Госдуме подготовили законопроект по обязательному оповещению населения банками.

Депутаты разработали проект закона, согласно которому банки должны информировать своих заёмщиков о задолженности и об остатке лимита по кредитным картам.

Оповещать клиентов банк обязан после каждой проведённой финансовой операции. Будь то покупка товара или пополнение карты.

Законопроект уже поддержан Банком России и внесен на рассмотрение в Госдуму, пишут «Известия».

Глава комитета парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что такая необходимость обусловлена тем, что клиенты зачастую путают объём средств, находящийся на счёте, с предоставленным кредитным лимитом. По этой причине люди, сами того не зная, тратят средства банка, за которые потом вынуждены платить процент.

Согласно данным ЦБ, россияне используют 254,7 миллиона банковских карт, из них примерно 65 миллионов карт являются кредитными.