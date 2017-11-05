Сегодня конфликты с интернет-провайдерами встречаются так же часто, как с управляющей компанией. Какие неприятные ситуации возникали у новокузнечан с операторами связи — в материале ВашГород.ру.

Хитрая аренда

Иван подключился к «Ростелекому» в 2015 году. Абонентская плата за интернет и телевидение изначально была 550 рублей, но спустя год неожиданно выросла до 750 рублей.

«Я стал разбираться. В личном кабинете увидел, что кончился срок дешёвой аренды роутера и приставки (их мне дали при подключении, заверив, что пользование стоит 1 рубль в месяц). Оказалось, что льготный период кончился, и за аренду надо платить полную сумму — около 200 рублей в месяц. Мы разбирались, и в итоге менеджер пошла мне на уступку и обозначила меня в сети как нового клиента. За оборудование я снова стал платить по 1 рублю в месяц, абонентская плата стала прежней», — рассказывает наш герой.

Спустя пару месяцев у Ивана начались проблемы с качеством картинки — периодически на телевизоре появлялась рябь, которая ещё и заглушала звук. Не сумев точно установить источник помех, сотрудники «Ростелекома» поменяли сначала кабель, а затем приставку. 30 дней спустя абонентская плата вновь выросла до 750 рублей, утверждает новокузнечанин. По его словам, это опять случилось из-за повышения платы за аренду оборудования.

«В „Ростелекоме“ мне сказали, что акция [аренда роутера и приставки за 1 рубль в месяц] действовала только на первую приставку. Я попросил снова меня обозначить в базе как нового клиента. Но тот тариф уже перенесли в архив. Пришлось переподключаться на другой, с похожими условиями. И аренда снова стала 1 рубль в месяц. Вот так и закончились все перипетии, больше плата не подымалась. Я просто не понимаю, зачем нужна такая политика? Завлекают новых клиентов акциями, а лояльных, получается, обманывают», — задаётся вопросом Иван.

Тариф не подорожает (но это не точно)

Иногда провайдеры нарушают обещания. С этим столкнулся клиент ТТК из Новокузнецка Андрей. Мужчина пользовался тарифом «Интернет навсегда» и платил в месяц 450 рублей. При подключении провайдер заверял, что стоимость не вырастет. Но, как говорится, никогда не говори «никогда».

«В один прекрасный день обнаруживаю, причём случайно, заглянув в личный кабинет, что мой тариф увеличился на 50 рублей! Я позвонил провайдеру, на что девушка заявила, что они вправе повышать тарифы в одностороннем порядке, без моего ведома! Получается, что компания „ТТК“ — лжецы?! Меня обманули, просто-напросто неуважение к абонентам! Не считаю, что услуги этого провайдера стоят 500 рублей в месяц! Постоянные перебои в работе, низкая скорость интернета. Ещё и мошенники оказались! Уважаемые друзья и коллеги, кто пользуется услугами „ТТК“, проверьте свои тарифы, нас грабят!» — эмоционально заявил Андрей.

Редакция обратилась с вопросом к провайдеру. Вот что нам ответил представитель «ТТК»:

«На тарифе была скорректирована абонентская плата согласно рыночным тенденциям. Однако предложение от „ТТК“ по-прежнему остаётся одним из самых привлекательных на телекоммуникационном рынке по соотношению цена/скорость подключения. Информирование абонентов производилось в личном кабинете согласно условиям договора об оказании услуг связи за 10 календарных дней до момента введения изменений. По любым возникающим вопросам абоненты могут круглосуточно обратиться в колл-центр по бесплатному номеру 8 800 775 0 775 или использовать другие каналы для связи со специалистами нашей компании».

Кстати, аналогично поднял тарифы в декабре 2016 года провайдер «Сибирские сети». Правда, на 100 рублей.

Долги за воздух

Платить за услугу, которой по факту не пользовался — обидно. Ещё неприятней, когда за якобы предоставленный интернет требуют не 100 и не 300 рублей, а несколько тысяч. Интернетом от «Новотелекома» Ирина пользовалась на старой квартире. При переезде позвонила в компанию и попросила расторгнуть договор. Менеджеры попросили приехать в офис.

«График работы не позволял к ним выбраться. Потом я про это забыла, в новой квартире подключилась к другому провайдеру. Спустя несколько лет узнаю от новых владельцев квартиры, что по старому адресу мне присылали уведомления о задолженности. „Новотелеком“ всё это время якобы поставлял мне интернет, списывал каждый месяц долги. Загнал меня в огромный минус и подал в суд», — рассказала Ирина.

Исков у провайдера было несколько. Так как уведомления приходили по старому адресу, по первому иску решение суд вынес без Ирины. На рассмотрении второго новокузнечанка сумела защитить себя. По словам женщины, она нашла постановление правительства, согласно которому, прекратив быть пользователем, она перестала получать услугу, и поэтому платить не обязана. «Новотелекому» во взыскании долга отказали. Однако исполнительный лист по предыдущему заседанию сейчас у провайдера.

«Если бы я знала, что в другом судебном участке иск „Новотелекома“ удовлетворили, причём заочно, я бы приобщила эти факты к защите. Но „Новотелеком“ даже сейчас отказал мне в информировании об имеющихся исках», — добавила Ирина.

По словам новокузнечанки, в интернете масса историй, когда провайдеры так поступают с клиентами. Сейчас она собирается пойти с этим вопросом к юристам.

Напомним, похожая ситуация произошла у новокузнечанки Алёны с «Ростелекомом». Но, как тогда рассказала ВашГород.ру девушка, договор она расторгнула. А затем начала получать звонки от коллекторов.