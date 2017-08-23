Власти Кемерова рассказали подробности о праздничном салют на День шахтёра.

По словам заместителя главы города по соцвопросам Олега Коваленко, фейерверк ожидается такой же грандиозный, как и на День города. Залпы будут окрашивать небо в течение восьми минут.

Всего ожидается 672 заряда. При этом элементы салюта не должны повторяться, сообщает «Газета Кемерова».

Напомним, салют прогремит 26 августа в 21:50 на Университетском мосту.