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Я уже с вами.
Власти Кемерова рассказали подробности о праздничном салют на День шахтёра.
По словам заместителя главы города по соцвопросам Олега Коваленко, фейерверк ожидается такой же грандиозный, как и на День города. Залпы будут окрашивать небо в течение восьми минут.
Всего ожидается 672 заряда. При этом элементы салюта не должны повторяться, сообщает «Газета Кемерова».
Напомним, салют прогремит 26 августа в 21:50 на Университетском мосту.
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