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Сколько продлится праздничный салют на День шахтёра

Сегодня 16:49
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Власти Кемерова рассказали подробности о праздничном салют на День шахтёра.

По словам заместителя главы города по соцвопросам Олега Коваленко, фейерверк ожидается такой же грандиозный, как и на День города. Залпы будут окрашивать небо в течение восьми минут.

Всего ожидается 672 заряда. При этом элементы салюта не должны повторяться, сообщает «Газета Кемерова».

Напомним, салют прогремит 26 августа в 21:50 на Университетском мосту.

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