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Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

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Названы популярные у российских туристов страны на бархатный сезон

Сегодня 17:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
photos.guiderepublic.com

Эксперты рассказали, где собираются отдыхать россияне осенью этого года.

Самым востребованным направлением остаётся Турция. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передаёт агентство «Москва».

Среди других популярных направлений — Крым и Краснодарский край, Кипр, Греция, Испания. Кроме того, спросом пользуется отдых в Тунисе, Черногории, Вьетнаме, Италии, Таиланде и Болгарии.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, сколько стоит отдых на популярных российских курортах.

Комментарии 1
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Димон
6 0
Алтай, Валдай или с соседом на даче бухай...
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