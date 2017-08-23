Названы популярные у российских туристов страны на бархатный сезон
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Я уже с вами.
Эксперты рассказали, где собираются отдыхать россияне осенью этого года.
Самым востребованным направлением остаётся Турция. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передаёт агентство «Москва».
Среди других популярных направлений — Крым и Краснодарский край, Кипр, Греция, Испания. Кроме того, спросом пользуется отдых в Тунисе, Черногории, Вьетнаме, Италии, Таиланде и Болгарии.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, сколько стоит отдых на популярных российских курортах.
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