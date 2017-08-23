Эксперты рассказали, где собираются отдыхать россияне осенью этого года.

Самым востребованным направлением остаётся Турция. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передаёт агентство «Москва».

Среди других популярных направлений — Крым и Краснодарский край, Кипр, Греция, Испания. Кроме того, спросом пользуется отдых в Тунисе, Черногории, Вьетнаме, Италии, Таиланде и Болгарии.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, сколько стоит отдых на популярных российских курортах.