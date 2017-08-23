Следователи просят сообщить о фактах получения ожогов местными жителями для полноценного расследования уголовного дела.

Дело в том, что 5 мая 2017 года произошла трагедия. На территории микрорайона Чертинский в Белове в яме со шлаком обнаружено тело 10-летнего мальчика с термическими ожогами.

«Следствием установлено, что на поверхности участка местности, где произошла гибель ребенка, образовалась насыпь, которая состояла из шлама и строительного мусора. Внутри насыпи происходили процессы горения. Также установлено, что данная насыпь существует не менее 3 лет. Несмотря на то, что непосредственное место трагедии — горящая насыпь — по требованию территориального Следственного комитета незамедлительно было засыпано глиной, под насыпью может происходить процесс горения», — сообщил в Следственном комитете по Кемеровской области.

Следователи просят обратиться в правоохранительные органы кузбассовцев, которые получили ожоги из-за этой насыпи.