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Следком Кузбасса просит помощи в расследовании гибели 10-летнего мальчика

Сегодня 17:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tapnu.ru

Следователи просят сообщить о фактах получения ожогов местными жителями для полноценного расследования уголовного дела.

Дело в том, что 5 мая 2017 года произошла трагедия. На территории микрорайона Чертинский в Белове в яме со шлаком обнаружено тело 10-летнего мальчика с термическими ожогами.

«Следствием установлено, что на поверхности участка местности, где произошла гибель ребенка, образовалась насыпь, которая состояла из шлама и строительного мусора. Внутри насыпи происходили процессы горения. Также установлено, что данная насыпь существует не менее 3 лет. Несмотря на то, что непосредственное место трагедии — горящая насыпь — по требованию территориального Следственного комитета незамедлительно было засыпано глиной, под насыпью может происходить процесс горения», — сообщил в Следственном комитете по Кемеровской области.

Следователи просят обратиться в правоохранительные органы кузбассовцев, которые получили ожоги из-за этой насыпи.

Сообщить о них можно в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области: тел. 8 (3842) 36-85-05 (Кемерово); (384−52) 23 308 (Белово).

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