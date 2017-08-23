В Англии сотрудница салона заподозрила у клиентки онкологическое заболевание, когда увидела у неё на ногте вертикальную полоску серого цвета.

Женщина посоветовала англичанке обратиться к доктору. Через некоторое время подозрения подтвердились. По словам мастера, клиентка позвонила ей и сообщила, что у неё диагностировали меланому (меланома — одна из разновидностей кожных злокачественных новообразований — прим.ред.).

Как пишет «Российская газета» с ссылкой на информацию авторитетного медицинского портала в Великобритании NHS, тёмные полосы на ногтях часто распространены у темнокожих людей и не являются признаком какого-то заболевания.

Но есть исключения, когда тёмная полоска может быть признаком развития онкологии. По словам медиков, стоит обратить внимание и на другие вкрапления под ногтями, возникшие внезапно. Их появление нужно контролировать так же, как и образование родинок с неровными границами и другими странностями.