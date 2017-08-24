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Кемеровчанка сообщила о беспределе в городской православной школе

Сегодня 07:10
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Newsvo.ru

Мама первоклассника рассказала о беспределе, с которым якобы столкнулась в частной православной гимназии в Кемерове.

По словам женщины, они с мужем атеисты. Сына решили отдать в православную гимназию, так как обучение в ней, хотя и платное, но недорогое. Понравились и небольшие уютные классы. Ребёнку якобы пришлось пройти вступительные тесты, но родителей это не насторожило. Затем, заявляет автор, мамы и папы сдали по 10 000 рублей — на подготовку класса.

Покупать учебники пришлось самим. Школьную форму — тоже и якобы только у указанного производителя. Также родителей насторожило домашнее задание для первоклашек, утверждает мама.

Апогей случился в середине августа на родительском собрании. Учительница заявила о необходимости сдать деньги на ремонт класса, утверждает автор. Мамы и папы платить отказались, и педагог сообщила об этом по телефону хозяину гимназии, отцу Сергию, заявляет женщина. Он якобы сказал, что встретится с родителями завтра.

«Мы продолжали возмущённо обсуждать неприятный сюрприз, когда в класс вошёл человек вида и поведения мелких криминальных элементов из 90-х годов Держался он очень развязно и грубо. Начал требовать нас сдать деньги на ремонт, угрожал нам. Наша учительница просила его удалиться с собрания, он угрожал ей, нависал над ней, хватал за кофточку. <…> Он заявил, что он — директор гимназии. <…> Мы опять потребовали, чтобы он представился, показал документы или удалился. Он пытался хохмить: „Моя фамилия слишком известна…“. Наконец назвал своё имя: Буков Денис Сергеевич (фамилию я могла не так запомнить). Он продолжил угрожать, запугивать и не уходил», — рассказала мама.

Неприятный мужчина при родителях пожаловался руководству на учительницу, и её затем отчитали за грубое поведение, утверждает кемеровчанка. Отец Сергий же позже заявил, что решение о сборе денег приняла педагог, пишет автор.

«На наш вопрос про Дениса Сергеевича у отца Сергия сделалось удивлённое лицо: да я его толком и не знаю, это просто помощник из храма, в гимназии он не числится, несколько раз видел. На вопрос, если вы мало знакомы с этим человеком, откуда у него ключ от вашего авто, отец Сергий пояснил, что Денис Сергеевич перевозит на его машине материалы для гимназии.

Теперь нашу учительницу собираются увольнять. Она проработала в гимназии пять лет", — подытожила женщина на портале «Мел».

Добавим, православная гимназия в Кемерове действительно есть. Она находится на Комсомольском, 55.

Комментарии 3
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Андрей
2 4
Вот это да,везде сплошной беспредел,всем деньги нужны,мы опять возвращаемся в 90е?Куда уже хуже может быть и так на самом дне уже
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Точняк!
0 0
Вот это да,везде сплошной беспредел,всем деньги нужны,мы опять возвращаемся в 90е?Куда уже хуже может быть и так на самом дне уже
Ну раз уже на дне, пора нырять еще ниже, в грязь донную!
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Читатель
1 0
Двоякая ситуация. С одной стороны, церковь отделена от государства и ремонтировать они обязаны за свой счет. С другой стороны, это должно быть в виде пожертвований.
А грубое обращение в православном месте - вообще неадекват.
Хотя именно так и устроена современная РПЦ.
Одного понять не могу, если родители атеисты, почему они решили ребенка туда отдать, а не в обычную школу? Хотели какую-то выгоду поиметь или что?
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