Мама первоклассника рассказала о беспределе, с которым якобы столкнулась в частной православной гимназии в Кемерове.

По словам женщины, они с мужем атеисты. Сына решили отдать в православную гимназию, так как обучение в ней, хотя и платное, но недорогое. Понравились и небольшие уютные классы. Ребёнку якобы пришлось пройти вступительные тесты, но родителей это не насторожило. Затем, заявляет автор, мамы и папы сдали по 10 000 рублей — на подготовку класса.

Покупать учебники пришлось самим. Школьную форму — тоже и якобы только у указанного производителя. Также родителей насторожило домашнее задание для первоклашек, утверждает мама.

Апогей случился в середине августа на родительском собрании. Учительница заявила о необходимости сдать деньги на ремонт класса, утверждает автор. Мамы и папы платить отказались, и педагог сообщила об этом по телефону хозяину гимназии, отцу Сергию, заявляет женщина. Он якобы сказал, что встретится с родителями завтра.

«Мы продолжали возмущённо обсуждать неприятный сюрприз, когда в класс вошёл человек вида и поведения мелких криминальных элементов из 90-х годов Держался он очень развязно и грубо. Начал требовать нас сдать деньги на ремонт, угрожал нам. Наша учительница просила его удалиться с собрания, он угрожал ей, нависал над ней, хватал за кофточку. <…> Он заявил, что он — директор гимназии. <…> Мы опять потребовали, чтобы он представился, показал документы или удалился. Он пытался хохмить: „Моя фамилия слишком известна…“. Наконец назвал своё имя: Буков Денис Сергеевич (фамилию я могла не так запомнить). Он продолжил угрожать, запугивать и не уходил», — рассказала мама.

Неприятный мужчина при родителях пожаловался руководству на учительницу, и её затем отчитали за грубое поведение, утверждает кемеровчанка. Отец Сергий же позже заявил, что решение о сборе денег приняла педагог, пишет автор.

«На наш вопрос про Дениса Сергеевича у отца Сергия сделалось удивлённое лицо: да я его толком и не знаю, это просто помощник из храма, в гимназии он не числится, несколько раз видел. На вопрос, если вы мало знакомы с этим человеком, откуда у него ключ от вашего авто, отец Сергий пояснил, что Денис Сергеевич перевозит на его машине материалы для гимназии. Теперь нашу учительницу собираются увольнять. Она проработала в гимназии пять лет", — подытожила женщина на портале «Мел».

Добавим, православная гимназия в Кемерове действительно есть. Она находится на Комсомольском, 55.