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Я уже с вами.
В преддверии Дня шахтёра в Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась фотовыставка «Первозданная Россия».
На ней представлены 150 фоторабот одноимённого общероссийского культурно-просветительского фестиваля. Это пейзажи и портреты диких зверей и птиц. Лучшие фотографы нашей страны сделали эти снимки в самых труднодоступных и красивых местах России, в том числе и в Кузбассе, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Все желающие смогут посетить выставку до 17 сентября. Вход свободный.
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