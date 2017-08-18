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Сибиряки встретили на Алтае всемирно известного путешественника

Сегодня 07:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Жители Новосибирска встретили в Республике Алтай путешественника Фёдора Конюхова.

Неожиданная встреча случилась на популярной туристской тропе в селе Тюнгур. Путешественник направлялся под гору Белуха. По его словам, другие путники его не узнали.

На Ак-Кемской тропе в последний день нашего похода произошла удивительная встреча - навстречу нам с огромным рюкзаком в сопровождении проводника поднимался сам легендарный путешественник Фёдор Конюхов @fedorkonyukhov. Ну и галдеж у нас поднялся от восторга при встрече! По его словам, на Алтае он впервые, идёт под Белуху. Мы единственные, кто его узнал, пока он шёл с утра (спасибо нашему Данилу, который смотрел все его видео и трансляции). Спросили его про следующее путешествие, он самым обыденным голосом поведал, что в стратосферу, на 25000 м. Там никто никогда ещё не был. И планирует он это весной следующего года. С нетерпением ждём, будем наблюдать и верить в успех!

Публикация от Chiyne (@okhrina)

Фёдор Конюхов — советский и российский путешественник. В его послужном списке — пять кругосветных плаваний. Он 17 раз пересёк Атлантику, и один раз на вёсельной лодке. Также побывал на Южном и Северном полюсах.

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