Жители Новосибирска встретили в Республике Алтай путешественника Фёдора Конюхова.

Неожиданная встреча случилась на популярной туристской тропе в селе Тюнгур. Путешественник направлялся под гору Белуха. По его словам, другие путники его не узнали.

Фёдор Конюхов — советский и российский путешественник. В его послужном списке — пять кругосветных плаваний. Он 17 раз пересёк Атлантику, и один раз на вёсельной лодке. Также побывал на Южном и Северном полюсах.