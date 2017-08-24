Мероприятие пройдёт в Саду Алюминщиков.

Завтра, 25 августа, состоится торжественное закрытие празднования Года Кузнецкого района.

Новокузнечане и гости города смогут принять участие в экскурсии по району. Начальная точка — ДК «Алюминщик», где всех желающих в 15 часов будет ждать автобус.

Сама торжественная часть начнётся в 16 часов. Закрытие празднования года Кузнецкого района пройдёт в Саду Алюминщиков. Однако на случай дождя организаторы предусмотрели вторую площадку. Ею станет сцена районного ДК.

Сразу после торжественной части для зрителей пройдёт концерт. На сцене выступят лучшие творческие коллективы ДК «Алюминщик». Также зрители насладятся живой музыкой духового оркестра.

«На территории Сада также будут работать творческие, спортивные и развлекательные площадки для детей и взрослых, где пройдут многочисленные мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания, флешмобы и многое другое. Для самых активных ребятишек приготовлены сладости и сувениры. На территории Сада будут работать аниматоры и артисты цирка. Также можно будет сделать фото с цирковым медвежонком и бенгальским котом, прокатиться на лошадях и пони», — сообщает пресс-служба Новокузнецкой администрации.

В заключение Кузнецкий район передаст эстафетную палочку. 2018 год в Новокузнецке объявлен Годом Куйбышевского района.

В следующем году в Куйбышево пройдут масштабные работы: восстановят старый мост, отремонтируют дворы и дороги. А также планируется реставрация домов, в том числе в частном секторе.

Отметим, что за 2017 год Кузнецкий район преобразился.