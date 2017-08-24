Исследовательский центр Superjob выяснил, что 25% семей, в которых есть дети школьного возраста, прибегают к услугам репетиторов.

К слову, чем взрослее ребёнок, тем выше его потребность в дополнительных занятиях, отмечается в исследовании компании.

Специалисты провели опрос и пришли к выводу, что чаще к репетиторским услугам прибегают родители старшеклассников, таких семей примерно 43% из общего числа опрошенных.

Родители старшеклассников рассказали, что чаще их дети нуждаются в дополнительных занятиях по математике. Примерно 29% нанимают репетитора по английскому. Среди школьников 10−11-х классов 23% нуждаются в занятиях с репетитором по русскому, столько же занимаются с репетитором физикой.

Менее востребованы репетиторы по обществознанию, химии и биологии.

Ученикам среднего звена дополнительные занятия нужны реже. К помощи репетиторов прибегают примерно 28% родителей школьников 7−9-го классов.

«Как и у старшеклассников, самым популярным предметом у учеников 7−9-го классов стала математика — ее выбрали 35% родителей, вдобавок к этому отдельно алгебру (18%) и геометрию (11%). Английский у этой категории учеников также сохраняет вторую позицию. За него проголосовали 52% их родителей. На третьем месте — русский язык (19%). Замыкает четверку физика (10%)», — пишет «Российская Газета».

Родители школьников 5−6 класса чаще всего ищут репетитора по английскому. Об этом рассказали 80% опрошенных.

Родители младших школьников нанимают репетиторов ещё реже, примерно в 16% случаев. Самым востребованным предметом является английский, его выбирают 68% семей. Далее идут математика — 25%, русский — 19%.