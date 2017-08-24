В Новокузнецке готовятся к празднованию Дня садовода.

8 сентября в 14:00 в Арт-сквере пройдут конкурс «Удачный сезон» и фотовыставка в формате «Сушка».

В конкурсной части праздника «Во саду ли, в огороде» участники представят самые оригинальные и творческие садоводческие «рекорды» по трём номинациям: «Кузнецкое достижение» (конкурс самых тяжёлых по весу и больших по объёму овощей и фруктов), «Кузнецкое восхищение» (конкурс композиций, поделок из цветов, овощей и фруктов, садовых растений) и «Кузнецкое чудо» (конкурс необычных овощей и фруктов, включая причудливые формы и экзотические растения).

Все представленные работы оценит конкурсная комиссия. Заявки на участие принимаются до 4 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фотовыставка в формате «Сушка» пройдёт вне конкурса. В ней предусмотрены две номинации «Кузнецкие усадьбы» и «Юный садовод». Проголосовать за понравившиеся работы смогут все желающие.

Сбор фотоматериалов и заявок на участие в фотовыставке продлится до 4 сентября.

Гостям мероприятия предложат поучаствовать в мастер-классе по карвингу из тыквы, арбуза и других овощей. Кроме того, посетители смогут попробовать блюда национальной кухни.

Праздничную атмосферу будут создавать городские творческие коллективы.

Подробности можно уточнить по телефону: 8(3843) 32−16−81.