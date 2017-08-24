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В Кузбассе заработала новая шахта на тысячу рабочих мест

Сегодня 09:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Алексей Завора

В Новокузнецком районе заработала первая очередь шахты «Увальная».

Новое предприятие позволит создать около тысячи новых рабочих мест. На шахте будут добывать ценнейшие коксующиеся марки угля, востребованные как на российских металлургических предприятиях, так и за рубежом. Запасов хватит на несколько десятилетий.

К подземным горным работам на «Увальной» приступили в сентябре 2015 года. Официальное открытие шахты приурочили к празднованию Дня шахтера.

Кстати, на шахте ещё до открытия успел произойти несчастный случай. В марте при проведении горных работ рабочего завалило горной породой. Также местные жители сетуют на то, что новая шахта погубила красивейшую природу под Новокузнецком.

Комментарии 6
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Алексей
12 2
Открыто очередное инновационное предприятие. Позволяющее прорыть очередные норы, загадить красивые места и забыть о будущем Кузбасса. Порадуемся за хозяев предприятий, которые будут очень долго доить это место. Ну, а мы кузбассовцы, разбежимся кто куда сможет.
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z
44 3
Задолбали взрывать, все лето угольные пласты трясли. А как музыку погромче включишь, так сразу звонять полисаям.
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Дон Хенаро 45927
5 1
Да, к сожалению красивое место испорчено индустриальными видами...НО скажем спасибо что там сделали шахту, а не добывают открытым способом, в принципе построено все аккуратно...и не будет лунных ландшафтов...
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КоляYeti 14505
2 0
А че те твари из "росприроды", которые продают места в Кузбасси не отчитываются - сколько каньонов или отработак закрытых шахт зарыто и РЕКУЛЬТИВИРОВАННО?! А то в новостях чаще про подтопления из заброшенных шахт и техногенные " орденоноснотулевские" землетрясение, может пора уже к ОТВЕТСТВЕННОСТИ привлекать не смешными штрафами, а УК? Владельцу заброшенных отработок глыбако по...фиг, он ведь здесь не живёт
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Вася
0 0
Задолбали взрывать, все лето угольные пласты трясли. А как музыку погромче включишь, так сразу звонять полисаям.
Это разрезы взрывают!
А тут впервые за сколько 20-40 лет открыли НОВУЮ с САМОГО НУЛЯ шахту, это не тупо яму прорыть!
Создать шахту это ужас как сложно и дорого - и создавали первую очередь в течении 5-6 лет.
А разреы у нас за два месяца роют... Вот разрезы действительно вредители.
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Кстати:
0 0
Чем больше разрезов, тем менее досадно нам будет, отдавая землю китайцам.
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