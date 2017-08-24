В Новокузнецком районе заработала первая очередь шахты «Увальная».

Новое предприятие позволит создать около тысячи новых рабочих мест. На шахте будут добывать ценнейшие коксующиеся марки угля, востребованные как на российских металлургических предприятиях, так и за рубежом. Запасов хватит на несколько десятилетий.

К подземным горным работам на «Увальной» приступили в сентябре 2015 года. Официальное открытие шахты приурочили к празднованию Дня шахтера.

Кстати, на шахте ещё до открытия успел произойти несчастный случай. В марте при проведении горных работ рабочего завалило горной породой. Также местные жители сетуют на то, что новая шахта погубила красивейшую природу под Новокузнецком.