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Я уже с вами.
Два жителя Кемеровской области подали в суд на организации по сбору долгов.
К слову, настойчивые звонки были адресованы совсем не тем людям. В обоих случаях коллекторские организации требовали вернуть деньги у кузбассовцев, которые не брали займы и кредиты.
Пострадавшие не раз объясняли организации по сбору долгов, что они ошиблись номером. Однако звонки и смс продолжались. После чего оба жителя области обратились к судебным приставам, а те, в свою очередь, в арбитражные суды регионов, где зарегистрированы организации.
Выяснилось, что агенство ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» зарегистрировано в Москве, ООО «Финколлект» — в Ульяновске. Также суд пояснил, что обе организации нарушили закон, который разрешает звонить должникам не больше восьми раз в месяц, пишет vse 42.
После рассмотрения суд постановил удовлетворить оба иска от пострадавших кузбассовцев и взыскать с коллекторских организаций по 50 000 рублей за моральный ущерб.
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Наши новокузнецкие "правоохранители", начиная с прокуратуры, футболят по кругу элементарную проблему, и заканчивается все участковым - независимо от содержания проблемы: финансы, право, экономика, уголовка, ЖкХ, ... !!!
Завидую кемеровчанам !!!
Наши новокузнецкие "правоохранители", начиная с прокуратуры, футболят по кругу элементарную проблему, и заканчивается все участковым - независимо от содержания проблемы: финансы, право, экономика, уголовка, ЖкХ, ... !!!
Завидую кемеровчанам !!!
Судии уже трясуться от смеха.... 500 рублей от силы, навалят , кто же крепостнятину от хозяина-дербанина реально защищать будет?
Там всего лишь речь о подаче заявлений о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ, например дело № А53-21495/17. Деньги получит государство в виде штрафа, а вот граждане на основании этого могут подать в районный суд по месту своего жительства.
Это ведь общеизвестный факт, что граждане не могут защищать свои права в арбитражных судах даже при помощи кого-то, например Роспотребнадзора.