Два жителя Кемеровской области подали в суд на организации по сбору долгов.

К слову, настойчивые звонки были адресованы совсем не тем людям. В обоих случаях коллекторские организации требовали вернуть деньги у кузбассовцев, которые не брали займы и кредиты.

Пострадавшие не раз объясняли организации по сбору долгов, что они ошиблись номером. Однако звонки и смс продолжались. После чего оба жителя области обратились к судебным приставам, а те, в свою очередь, в арбитражные суды регионов, где зарегистрированы организации.

Выяснилось, что агенство ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» зарегистрировано в Москве, ООО «Финколлект» — в Ульяновске. Также суд пояснил, что обе организации нарушили закон, который разрешает звонить должникам не больше восьми раз в месяц, пишет vse 42.

После рассмотрения суд постановил удовлетворить оба иска от пострадавших кузбассовцев и взыскать с коллекторских организаций по 50 000 рублей за моральный ущерб.