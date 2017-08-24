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Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

Кузбассовцы наказали коллекторов через суд

Сегодня 10:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sundiatapost.com

Два жителя Кемеровской области подали в суд на организации по сбору долгов.

К слову, настойчивые звонки были адресованы совсем не тем людям. В обоих случаях коллекторские организации требовали вернуть деньги у кузбассовцев, которые не брали займы и кредиты.

Пострадавшие не раз объясняли организации по сбору долгов, что они ошиблись номером. Однако звонки и смс продолжались. После чего оба жителя области обратились к судебным приставам, а те, в свою очередь, в арбитражные суды регионов, где зарегистрированы организации.

Выяснилось, что агенство ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» зарегистрировано в Москве, ООО «Финколлект» — в Ульяновске. Также суд пояснил, что обе организации нарушили закон, который разрешает звонить должникам не больше восьми раз в месяц, пишет vse 42.

После рассмотрения суд постановил удовлетворить оба иска от пострадавших кузбассовцев и взыскать с коллекторских организаций по 50 000 рублей за моральный ущерб.

Комментарии 6
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Я так кумекаю:
6 0
Удивительно, что приставы взяли на себя защиту человека!?
Наши новокузнецкие "правоохранители", начиная с прокуратуры, футболят по кругу элементарную проблему, и заканчивается все участковым - независимо от содержания проблемы: финансы, право, экономика, уголовка, ЖкХ, ... !!!
Завидую кемеровчанам !!!
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1
41 0
Теперь кемеровчанам надо нанять коллекторов, для выбивания долга с других коллекторов))))
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Хи-хи
5 0
Теперь кемеровчанам надо нанять коллекторов, для выбивания долга с других коллекторов))))
К ним приставы придут.
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z
0 1
Удивительно, что приставы взяли на себя защиту человека!?
Наши новокузнецкие "правоохранители", начиная с прокуратуры, футболят по кругу элементарную проблему, и заканчивается все участковым - независимо от содержания проблемы: финансы, право, экономика, уголовка, ЖкХ, ... !!!
Завидую кемеровчанам !!!
Моральный вред 50 000 ?
Судии уже трясуться от смеха.... 500 рублей от силы, навалят , кто же крепостнятину от хозяина-дербанина реально защищать будет?
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Вася
8 0
"Также суд пояснил, что обе организации нарушили закон, который разрешает звонить должникам не больше восьми раз в месяц" - Так погодите, "настойчивые звонки были адресованы совсем не тем людям. " - Тут вообще ошибка, что они звонят левым людям и они еще должны за это ответить!
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Камю
8 0
Зачем публиковать недостоверную информацию о выплате морального вреда, если это не является достоверным фактом?
Там всего лишь речь о подаче заявлений о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ, например дело № А53-21495/17. Деньги получит государство в виде штрафа, а вот граждане на основании этого могут подать в районный суд по месту своего жительства.
Это ведь общеизвестный факт, что граждане не могут защищать свои права в арбитражных судах даже при помощи кого-то, например Роспотребнадзора.
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