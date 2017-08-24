Российские банки в ближайшее время внедрят идентификацию клиентов по сетчатке глаза.

Так, группа ВТБ планирует ввести этот метод распознавания в 2018 году, Бинбанк — в течение 2−3 лет. Возможности проверки клиентов по сетчатке глаза также изучает Тинькофф Банк, пишут «Известия» с ссылкой на представителей кредитных организаций.

По словам специалистов, такой способ идентификации считается одним из самых точных и надёжных в мире. Эксперты отмечают, что проверка клиентов по сетчатке глаза возможна абсолютно для любых операций.

Среди преимуществ этого метода специалисты называют отсутствие прямого контакта человека с аппаратурой. Его можно применять как дополнительную защиту при доступе клиента к сейфовой ячейке или при подтверждении крупных платежей.

К недостаткам способа представители банков относят трудоёмкую механику: пользователь должен сохранять неподвижность во время работы оптической системы и контролировать направление взгляда. Если сетчатка глаза была повреждена, то биометрическое подтверждение личности не сработает.

Тем не менее идентификация по сетчатке глаза более надёжна, чем дактилоскопия. Отмечается, что рисунок радужки окончательно формируется на втором году жизни ребёнка и практически не меняется в течение всей жизни (если человек не получает травм и не страдает от серьёзных офтальмологических патологий). В то же время папиллярный узор отпечатка пальца подвержен изменению даже в результате мелких бытовых повреждений — ожогов или порезов.