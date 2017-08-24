В фейсбуке между известными кемеровчанами и новокузнечанами разгорелся нешуточный спор о бренде «Новокузнецк 400».

Нарекание кемеровчан вызвала эмблема. Житель областной столицы, замдиректора по телевещанию «Кузбасской медиагруппы» Роман Быков нашёл, что она очень похожа на логотип проекта маркетинговой компании Великобритании.

«Как лихо подхватываются тренды! Кто знает сумму, потраченную администрацией Новокузнецка на юбилейный брендинг?» — написал Роман в фейсбуке.

Пост не остался незамеченными. Подписчики мужчины в фейсбуке принялись спорить о справедливости его высказывания.

Язвительное замечание отпустили в сторону бюджета Новокузнецка.

Спор возник и на страничке бизнес-леди из Кемерова Лики Круталевич. Она опубликовала изображение, сделанное Романом.

К дискуссии присоединился и руководитель проекта «Новокузнецк 400» Владимир Черепанов.

«Мы стартовали с разработкой-инициативой в 2013, когда проработали/показали идею и аккуратно дорабатывали ее последующее время в свободном режиме. И вдохновением была геометрия города, его генплана и лучевое расположение улиц, элементы оформления улицы Кирова, плакаты Кузнецкстроя, вид памятника 15 республик. Мы много взяли из русского авангарда, у Родченко, Эля Лисицкого, ранней Захи Хадид и братьев Весниных, если говорить о заимствовании стиля графики. Если следите за нами, эти элементы появились на ранних стадиях Кузницы Победы, в оформлении 75-летия районов города», — написал в защиту эмблемы Владимир.

Вот что ответила кемеровчанка.

Однако один подписчик Лики справедливо заметил, что сейчас многие дизайнеры придерживаются минимализма, из-за чего их работы могут быть похожи.

«Налицо очевидность простого совпадения. Или это как для любителей рока весь рэп одинаков и наоборот», — отметил Arthur Ruhtra.

Но другие кемеровчане с ним не согласились.

В итоге Владимир Черепанов прекратил дискуссию, заметив, что многие успешные работы обвиняли в плагиате.

«Довольно забавно, но решительно все работы, попадающие в публичное поле, становятся предметом сравнений и обвинений в плагиатах. Есть даже закономерность — чем лучше работа, тем больше хейтеров, больше хайпа, больше гнева на страницах. Это отличная лакмусовая бумага для распознавания свой/чужой, профи/кухня. С другой стороны, это хороший способ тесного взаимодействия с темой: за косички дёргают тех, кто нравится. И тут, к счастью, НК400 совершенно открыт для взаимодействия и новых совместных проектов, вне зависимости от города присутствия. Просто сделайте хорошо, мы поможем», — заключил Владимир.

«Новокузнецк 400» — медиапроект, созданный к юбилею города. Он призван напомнить горожанам о богатой истории и персоналиях Новокузнецка, изменить отношение к городу.