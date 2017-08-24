На шахте «Юбилейная» во время проведения горных работ погиб мужчина.

Трагедия произошла ночью 23 августа. 30-летний проходчик выполнял работы по креплению горной выработки. Он близко подошёл к комбайну и его затянуло под породоразрушающий элемент — шарошку.

«Коллеги вызвали спасателей, тело мужчины подняли на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку.