Законопослушный житель Лондона регулярно получал штрафы за нарушения кемеровского лихача.

26-летний россиянин проживал за границей уже давно. На портале госуслуг увидел, что ему положены штрафы за нарушения ПДД в Кузбассе. В частности, лондонец якобы превышал скорость.

Молодой человек пожаловался об этом в полицию. ГИБДД Кемерова вскоре поймала злоумышленника. Им оказался 33-летний безработный житель областной столицы. Оказалось, что водительское удостоверение у него отобрали за езду в пьяном виде. Горожанин же продолжал колесить по городу в своём «Ниссан Либерти», пользуясь фальшивыми правами. Их он заказал в интернете, сообщили в областном ГУ МВД.

Теперь мужчине придётся ответить за подделку документов. Ему грозит до 6 месяцев тюрьмы.