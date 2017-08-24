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Я уже с вами.
Законопослушный житель Лондона регулярно получал штрафы за нарушения кемеровского лихача.
26-летний россиянин проживал за границей уже давно. На портале госуслуг увидел, что ему положены штрафы за нарушения ПДД в Кузбассе. В частности, лондонец якобы превышал скорость.
Молодой человек пожаловался об этом в полицию. ГИБДД Кемерова вскоре поймала злоумышленника. Им оказался 33-летний безработный житель областной столицы. Оказалось, что водительское удостоверение у него отобрали за езду в пьяном виде. Горожанин же продолжал колесить по городу в своём «Ниссан Либерти», пользуясь фальшивыми правами. Их он заказал в интернете, сообщили в областном ГУ МВД.
Теперь мужчине придётся ответить за подделку документов. Ему грозит до 6 месяцев тюрьмы.
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