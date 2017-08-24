Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой

Житель Англии получал штрафы за кемеровского нарушителя ПДД

Сегодня 10:19
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tpg.ua

Законопослушный житель Лондона регулярно получал штрафы за нарушения кемеровского лихача.

26-летний россиянин проживал за границей уже давно. На портале госуслуг увидел, что ему положены штрафы за нарушения ПДД в Кузбассе. В частности, лондонец якобы превышал скорость.

Молодой человек пожаловался об этом в полицию. ГИБДД Кемерова вскоре поймала злоумышленника. Им оказался 33-летний безработный житель областной столицы. Оказалось, что водительское удостоверение у него отобрали за езду в пьяном виде. Горожанин же продолжал колесить по городу в своём «Ниссан Либерти», пользуясь фальшивыми правами. Их он заказал в интернете, сообщили в областном ГУ МВД.

Теперь мужчине придётся ответить за подделку документов. Ему грозит до 6 месяцев тюрьмы.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Андрей
2 0
Законопослушный из Лондона россиянин??Какого стесняюсь спросить он на госуслугах забыл
ответить
аватар
КоляYeti 14505
0 0
Вот бы фсех россиян обучить так "переводить стрелки" на "проклятых империаллистов"- это были бы РЕАЛЬНЫЕ антисанкции, а то Кремль накуралесил своей политикой и теперь кормит страну эразац-заменителями " импортозамещения.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ