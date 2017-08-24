В Кемерове задержан водитель, подозреваемый в наезде на пешехода и оставлении места ДТП.

В результате аварии женщина-пешеход скончалась. Как ранее сообщал ВашГород.ру, ДТП произошло 22 августа в 23:40. В районе пересечения проспекта Кузнецкого и улицы Сибиряков Гвардейцев, напротив дома № 108 по проспекту Кузнецкому, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил пешехода. С места ЧП автомобилист скрылся.

На поиски был ориентирован весь личный состав кемеровской Госавтоинспекции. Машину подозреваемого с характерными повреждениями обнаружили на парковке около торгового комплекса «Социальный». Инспекторы ГИБДД тщательно осмотрели транспортное средство и установили, что оно могло быть причастно к данной аварии, сообщили в ведомстве.

Водителем оказался 50-летний кемеровчанин. Однако он заявил, что не сбивал пешехода, а повреждения автомобиль получил от наезда на ограждение трамвайной остановки. Но записи камер видеонаблюдения не зафиксировали на данном участке подобных аварий.

Кемеровчанина задержали. Отмечается, что ранее он был лишён прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что в результате аварии погибла 56-летняя женщина.