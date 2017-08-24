Этой весной, по данным специалистов, рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией увеличился на 4% по сравнению с весной 2016 года.

За три весенних месяца в России зарегистрировано почти 23 000 случаев новых заболеваний.

Отметим, что больше 50% приходятся на 13 субъектов страны. Среди них Кемеровская, Новосибирская, Иркутская области, Пермский край, Свердловская область, Москва и Подмосковье, Петербург, Самарская, Челябинская области, Красноярский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край.

Вспышка заболеваемости, по мнению одних экспертов, объясняется слабой профилактической работой. Другие считают, что в последнее время население стало тщательно проверять своё здоровье, поэтому процент выявления заболевания стал больше.

По данным Росстата, пик заболеваемости отмечен в мае, тогда зафиксировано более 7000 новых случаев ВИЧ-инфекции, это на 10,3% больше, чем в мае 2016 года.

Руководитель «Федерального Центра-СПИД» Вадим Покровский рассказал, что полного лечения иммунодефицита человека не существует. Чтобы уменьшить процент инфицированных, необходимо проводить комплексные мероприятия до того, как человек заразится, пишут «Известия».

Так же отмечается, что темпы роста инфекции по-прежнему остаются высокими, потому что в России наблюдается нехватка препаратов против ВИЧ-инфекции. Более того, в стране мало специалистов по этому вопросу.

Минздрав России уделяет повышенное внимание предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. Это направление является одним из приоритетных.

Ранее ВашГород.ру писал, что власти выделили дополнительно 4 млрд рублей на борьбу с вирусом иммунодефицита человека.