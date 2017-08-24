Мы узнали, на кого засматриваются многие болельщики во время игр новокузнецкого ХК «Металлург».

Выступления групп поддержки — неотъемлемая традиция хоккейных матчей. Зажигательные танцы чирлидерш приковывают к себе внимание многих болельщиков. О секретах и тяжёлых буднях участниц групп поддержки нам рассказала очаровательная Анна Тесла.

— Анна, расскажите о группе поддержки «Кузни». Сколько там участников?

— Наша группа поддержки состоит из большого количества участниц. Тот, у кого наибольшее стремление и упорство, тот, кто работает и повышает свои навыки — получает право выйти на сцену. Сейчас на сцене 10 участниц.

— Сложно попасть в вашу команду?

— Для того, чтобы попасть в команду, нужно иметь хорошие физические данные, большой танцевальный опыт. Также должна быть хорошая фигура. Тренируемся мы фактически каждый день. Работаем над синхроном, эмоциями, подачей себя на сцене. Кроме этого, придумываем что-нибудь новенькое, завораживающее, чтобы зрителю нравилось, добавляем акробатику .

Требования высоки, на то он и коллектив. Нужно серьёзно относиться к тренировкам. Никаких пропусков, опозданий и прочего. Каждая участница должна знать: больше работаешь над собой — больше получаешь.

— Есть ли обратная связь с болельщиками, получаете от них благодарность?

— Безусловно! Приятно читать и слушать положительные отзывы о нашей поддержке. От этого хочется раскрываться, танцевать и поддерживать наших хоккеистов ещё больше. Помню была ситуация, когда одной из девушек нашей команды, передавали розочку и записку с приятными пожеланиями.

— В американских фильмах показывают, что девушки из групп поддержки часто встречаются с хоккеистами, происходят ли у нас в Новокузнецке такие истории?

— Да, и такие истории происходят (улыбается). Но на самом деле ни у одной девушки из группы поддержки нет такого принципа: «если ты танцуешь в группе поддержки, значит парень твой должен быть обязательно хоккеистом». Если такое и бывает, то происходит само по себе.

— Дружный ли у вас коллектив? Можете вспомнить какие-то интересные случаи?

— Коллектив у нас очень дружный, слаженный.

Если в коллективе присутствуют взаимопонимание и дружба — работать становится намного легче и приятнее. Тем более, мы делаем акробатические элементы, где прежде всего необходимо доверие, иначе появляется страх и невозможно сделать определенный элемент .

— Все участницы групп поддержки ярые фанатки «Кузнецких медведей» и «Металлурга»?

— Конечно, мы искренне болеем за наших ребят всей душой. Когда эмоции зашкаливают, бывает, что и «махалки» из рук выпадают, и вздрагиваем, и подпрыгиваем. Есть девочки, которые любят хоккей, но ярыми фанатками их всё же нельзя назвать.

— Как ставятся номера и танцы, сколько времени уходит на подготовку программы?

— Коллектив у нас слаженный, а значит уже легче. Связки танцев нам удаётся быстро учить. А что касается самой постановки номера, чтобы было ярко, зрелищно, красиво — иногда приходится заморачиваться.

— Кто и как определяет, какими будут ваши костюмы для выступлений? Есть ли у вас ограничения по длине юбки или глубине декольте?

— Какими будут костюмы — определяю уже я. Я бы не сказала, что есть ограничения, должна быть мера и она у нас есть. Юбки как у любых других чирлидерш, декольте всегда закрыто.

— Есть ли у групп поддержки разных хоккейных команд слёты, фестивали или соревнования, участвуете ли вы в них?

— Из последнего, весной мы ездили с болельщиками в Шерегеш, участвовали в конкурсе «самый яркий спуск», и выиграли.

Что касается, соревнований, то они есть, но вне хоккея. В них мы тоже участвуем и занимаем призовые места.

— Анна, расскажите о том какова она жизнь участницы группы поддержки: какими видами спорта вы занимались или занимаетесь? Как любите проводить свободное время?

— В детстве я занималась художественной гимнастикой, потом пошла в танцевальный коллектив эстрадного танца «Весна». Также успела потанцевать в группе поддержки ХК «Сибирь», ФК «Сибиряк» и на баскетболе.

Сегодня я руковожу танцевальной академии «GRA-TES». В неё входит чирлидинг, танцевальное шоу, фитнес. Также работаю педагогом в школе танца «Карнавал» и руководителем групп поддержек ХК «Кузнецкие медведи» и «Металлург». Именно поэтому, свободного времени у меня особо и нет. Много тренировок, работы. Кроме этого не забываю и об образовании. Но на самом деле это меня радует: я получаю высокие результаты и вполне счастлива, что у меня именно такой ритм жизни.

— Что нового ждёте от предстоящего сезона?