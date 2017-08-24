Администрация рассказала о праздновании Дня шахтёра в Абашеве и Листвягах.

Памятную дату отметят 25 августа у ДК имени Маяковского. Творческая программа начнётся с 16:00 часов. Для горожан выступят местные коллективы. На спортплощадке желающие смогут помериться силами в армрестлинге, сразиться в мини-футбол и шахматы. Состоится и фестиваль красок холи. Малышам же приготовят «Весёлые старты». В 22:00 небо озарит салют.

В Листвягах День шахтёра отпразднуют 26 августа на главной площади. С 18:00 до 22:00 жителям покажут выступления театральной студии, танцы, цирковые и вокальные номера. Самые маленькие смогут попрыгать на батуте.

Напомним, ильинцев в День шахтёра также ждёт салют. Помимо этого, выступят певцы Arsenium и Mianna. Также советуем узнать, какие звёзды приедут в кузбасские города в праздничные выходные.