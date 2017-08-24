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Новокузнецких водителей возмутила новая дорожная разметка

Сегодня 12:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mister-ohotnik.ru

Недавно на дорогах в центре Новокузнецка появилась новая разметка. Так, обновился внешний вид проспекта Октябрьский и улицы Орджоникидзе.

Раньше на этих участках дорог вдоль трамвайной линии сплошной не было, то есть, совершить разворот автомобиль мог практически в любом месте.

Сейчас же на Октябрьском и Орджоникидзе параллельно рельсам появилась сплошная. У многих водителей возникли вопросы - можно ли пересекать линию, которую нанесли вдоль трамвайных путей, пишет Novokuznetsk.su.

Начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Новокузнецку Николай Федотко прояснил ситуацию.

«Сейчас существует бордюрный камень по данным улицам, он отделяет проезжую часть от газона и тротуара, поэтому пересекать линию, которая нанесена слева и выезжать на трамвайные пути нельзя, это будет нарушением ПДД. Пересекать эту линию возможно, где у нас имеются разрывы и на перекрёстках», — пояснил специалист.

Другими словами, пересекать сплошную линию вдоль трамвайных путей нельзя. Совершить разворот теперь возможно только в местах, где сплошная прерывается: на перекрёстках, возле съездов.

Не все новокузнецкие водители оценили инициативу.

«Я часто езжу по Октябрьскому. По мне, в новой разметке нет никакого смысла. Раньше можно было развернуться быстро с заездом на трамвайную линию, при этом не мешать другим машинам. Сейчас же — только на перекрёстках. Утром постоянно приходится ждать, пока какой-нибудь „чайник“ выполнит свой манёвр», — рассказал один из новокузнецких автолюбителей.

Отметим, что за нарушение этого правила автомобилисту грозит штраф 500 рублей.

Комментарии 4
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1 2
В Новосибирске везде двойные сплошные по центру трамвайных путей. Трамвайное полотно в идеальном состоянии.
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Анна
3 1
В Новосибирске везде двойные сплошные по центру трамвайных путей. Трамвайное полотно в идеальном состоянии.
Да . В Новосибе для разворота приходится проезжать достаточно . Ничего , у нас тоже привыкнем постепенно ... наверное ))))
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)))
2 1
Я бы не сказала, что некоторые автомобилисты разворачиваются на Октябрьском без помех для других. Один раз такой "ас" так развернулся на трамвайных путях, что чуть не въехал в нашу проезжающую (причём по первой полосе) машину. А тут ещё надо глядеть, чтобы некоторые так называемые "нечайники" не врезались справа, задом выезжая из карманов.
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Вася
1 0
Да . В Новосибе для разворота приходится проезжать достаточно . Ничего , у нас тоже привыкнем постепенно ... наверное ))))
В Новосибирске с самого основания города ширина проезжей части была в два раза больше чем наши улочки. Октябрьский это вообще верх идиотизма Ментов позорных!!! Сначала поворот на Циалковского с двух полос сделали а то что там горлышко узкое это их не волнует!!!! А теперь что бы с Сеченова выехать в сторону домбытовского кольца все должны будут доехать направо до перекрестка занять крайнюю левую полосу и по одному выполнять маневр для разворота !!! Не менты а вредители !!!
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