Недавно на дорогах в центре Новокузнецка появилась новая разметка. Так, обновился внешний вид проспекта Октябрьский и улицы Орджоникидзе.

Раньше на этих участках дорог вдоль трамвайной линии сплошной не было, то есть, совершить разворот автомобиль мог практически в любом месте.

Сейчас же на Октябрьском и Орджоникидзе параллельно рельсам появилась сплошная. У многих водителей возникли вопросы - можно ли пересекать линию, которую нанесли вдоль трамвайных путей, пишет Novokuznetsk.su.

Начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Новокузнецку Николай Федотко прояснил ситуацию.

«Сейчас существует бордюрный камень по данным улицам, он отделяет проезжую часть от газона и тротуара, поэтому пересекать линию, которая нанесена слева и выезжать на трамвайные пути нельзя, это будет нарушением ПДД. Пересекать эту линию возможно, где у нас имеются разрывы и на перекрёстках», — пояснил специалист.

Другими словами, пересекать сплошную линию вдоль трамвайных путей нельзя. Совершить разворот теперь возможно только в местах, где сплошная прерывается: на перекрёстках, возле съездов.

Не все новокузнецкие водители оценили инициативу.

«Я часто езжу по Октябрьскому. По мне, в новой разметке нет никакого смысла. Раньше можно было развернуться быстро с заездом на трамвайную линию, при этом не мешать другим машинам. Сейчас же — только на перекрёстках. Утром постоянно приходится ждать, пока какой-нибудь „чайник“ выполнит свой манёвр», — рассказал один из новокузнецких автолюбителей.

Отметим, что за нарушение этого правила автомобилисту грозит штраф 500 рублей.