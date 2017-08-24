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Я уже с вами.
В конце 2017 года 80% абонентов мобильных операторов станут платить больше за услуги связи. Цены вырастут из-за отмены внутрироссийского роуминга.
Как сообщает hi-tech.mail.ru, федеральная антимонопольная служба предписала «большой четверке» операторов отменить внутрисетевой роуминг до середины декабря. В итоге компании потеряют около 4% своей выручки. Компенсировать потери будут за счёт простых россиян.
Для этого «Билайну», «МегаФону», МТС и Tele2 придется ввести единые внутрироссийские тарифы, соответственно связь может подорожать для большинства российских абонентов 15−20 рублей.
Получается, что для большинства пользователей связь станет дороже минимум на 5%. В то же время для абонентов-путешественников расценки на услуги останутся прежними.
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это как?
Связь через импортный воздух должна дорожать, пока не придумаем ему импортозамещение.
Дума, полагаю, должна решить этот вопрос оперативненько !
А мож гаджеты под бульдозер ????! В знак единства !???