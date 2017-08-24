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Для 80% россиян вырастут цены на мобильную связь

Сегодня 11:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sneznoe.com

В конце 2017 года 80% абонентов мобильных операторов станут платить больше за услуги связи. Цены вырастут из-за отмены внутрироссийского роуминга.

Как сообщает hi-tech.mail.ru, федеральная антимонопольная служба предписала «большой четверке» операторов отменить внутрисетевой роуминг до середины декабря. В итоге компании потеряют около 4% своей выручки. Компенсировать потери будут за счёт простых россиян.

Для этого «Билайну», «МегаФону», МТС и Tele2 придется ввести единые внутрироссийские тарифы, соответственно связь может подорожать для большинства российских абонентов 15−20 рублей.

Получается, что для большинства пользователей связь станет дороже минимум на 5%. В то же время для абонентов-путешественников расценки на услуги останутся прежними.

Комментарии 7
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Ололоша
0 0
И входящие платные сделать, во красота будет.
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ПАЗавоз...
3 2
Ну, что нытики, не ноем на счет подорожания........!!!!!?????? Зато ны ноем насчет подорожания на проезд.......... Вот вся ваша сушность.........
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Читатель
0 0
"соответственно связь может подорожать для большинства российских абонентов 15−20 рублей."
это как?
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Пуся
0 1
Ну, что нытики, не ноем на счет подорожания........!!!!!?????? Зато ны ноем насчет подорожания на проезд.......... Вот вся ваша сушность.........
15 рублей в месяц это очень и осень мало. А вот когда бывает срочно надо позвонить в роуминг, деньги уходят как вода...
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Анна
3 0
Вот только недавно Билайн тарифы повысил ... связь хуже стала (((
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Я так кумекаю:
0 0
Границы у нас практически открыты и воздух российский обновляется за счет ветра постоянно, и получается, что он практически импортный !
Связь через импортный воздух должна дорожать, пока не придумаем ему импортозамещение.
Дума, полагаю, должна решить этот вопрос оперативненько !
А мож гаджеты под бульдозер ????! В знак единства !???
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