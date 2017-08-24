В Кемерове фирма, предоставляющая дрессированных животных на детские праздники, покрасила кота.

Четвероногий питомец приобрёл неестественный для кошек розовый цвет. Такое решение предпринимателей вызвало бурю негодования у горожан. Пользователи «ВКонтакте» называют бизнесменов живодёрами и желают им «таких же мучений».

ВашГород.ру обратился за комментариями к представителю компании. По её словам, с таким окрасом кот живёт уже 5 лет.

Мы красим животных специальной безопасной краской в салоне красоты в Новосибирске. Никакого вреда от неё нет, — заверила собеседница.

Отметим, сегодня услуги по окрашиванию домашних питомцев предлагают многие фирмы. По утверждению производителей, краска действительно безвредна. Однако эксперты заявляют, что исследования по поводу долговременных побочных эффектов от краски проведены не были, поэтому говорить о её безопасности пока рано.