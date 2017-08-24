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Кемеровскую фирму обвинили в живодёрстве из-за покраски кота в розовый цвет

Сегодня 11:48
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Кемерове фирма, предоставляющая дрессированных животных на детские праздники, покрасила кота.

Четвероногий питомец приобрёл неестественный для кошек розовый цвет. Такое решение предпринимателей вызвало бурю негодования у горожан. Пользователи «ВКонтакте» называют бизнесменов живодёрами и желают им «таких же мучений».

ВашГород.ру обратился за комментариями к представителю компании. По её словам, с таким окрасом кот живёт уже 5 лет.

Мы красим животных специальной безопасной краской в салоне красоты в Новосибирске. Никакого вреда от неё нет, — заверила собеседница.

Отметим, сегодня услуги по окрашиванию домашних питомцев предлагают многие фирмы. По утверждению производителей, краска действительно безвредна. Однако эксперты заявляют, что исследования по поводу долговременных побочных эффектов от краски проведены не были, поэтому говорить о её безопасности пока рано.

Комментарии 5
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Соня
2 1
Живодёрам - живодёрную жизнь
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Ололоша
2 1
Надо их самих покрасить в голубой.
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Анна
1 1
Кто сказал, что безвредная краска . Для животных любая краска -вред ! Издевательсто ...
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Кстати:
1 1
Может быть для пользы нашей в ЖКХ наведем порядок с тарифами и ценами, а потом о братьях меньших НАДЛЕЖАЩЕ позаботимся ?!
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Вася
0 2
Кто сказал, что безвредная краска . Для животных любая краска -вред ! Издевательсто ...
А у вас то научные исследования и факты с доказательствами есть да ?!
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