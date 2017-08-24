Эксперты издания «Motor1» составили рейтинг самых популярных автомобилей, которые еще не вышли.

Специалисты включили в десятку самые ожидаемые машины, которые появятся на рынке до 2020 года.

Эксперты отметили, что расположение автомобилей в рейтинге весьма условно, ведь каждый автомобиль можно назвать «по-своему долгожданным».

На первой строчке рейтинга расположился новый внедорожник Ford Bronco, который собирается стать куда более популярным, чем модель предыдущего поколения, снятая с производства. По заявлению компании, автомобиль дебютирует на рынке уже в 2018 году.

Вслед за ним стоит суперкар Acura NSX Type R. Автомобиль удивит поклонников новейшим гибридным двигателем мощностью минимум в 650 лошадиных сил, а также совершенно новой аэродинамикой.

Бронзовая медаль досталась компактному Mercedes-Benz A-Class. Обновлённый автомобиль выйдет на рынок в 2018 году.

На четвёртой строчке оказался автомобиль той же марки — Mercedes-Benz Project One.

На пятом месте японский суперкар — Тoyota Supra.

Строчкой ниже расположился полностью электрический Nissan Leaf. Машина появится на авторынке уже буквально через несколько недель.

В рейтинг вошёл также обновлённый Bentley Continental GT, который уже готовится к дебюту на рынке.