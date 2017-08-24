Новокузнечанин Сергей в рубрике «Вопрос дня» просит совета в поиске стоматолога.

«Кто лечил зубы в муниципальной стоматологии, расскажите, у какого врача были, какой результат, плохой или хороший», — написал новокузнечанин.

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