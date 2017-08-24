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Где в Новокузнецке принимает хороший муниципальный стоматолог — вопрос дня

Сегодня 12:32
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнечанин Сергей в рубрике «Вопрос дня» просит совета в поиске стоматолога.

«Кто лечил зубы в муниципальной стоматологии, расскажите, у какого врача были, какой результат, плохой или хороший», — написал новокузнечанин.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 1
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Ку
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В муниципалке сложно найти хорошо, они работают на отвали, щас только частники нормально делают! Так что лучше не пожалей денег на частного, зато пломбы долго прослужат
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