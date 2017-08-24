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Я уже с вами.
С аукциона продали объекты недвижимости ФК «Кемерово», которые принадлежали кузбасскому бизнесмену Константину Яковлеву.
Так, новыми владельцами стали барнаульская торговая сеть «Мария-ра» и новосибирская фирма «Арк». Барнаульцы приобрели нежилое помещение площадью 577 кв. м за 19,85 миллиона рублей. при стартовой цене 11,67 миллиона. А новосибирцы купили помещение площадью 560 кв. м за 32,48 миллиона рублей при стартовой цене 17,1 миллиона. сообщает «Ъ».
Отметим, банкротство компаний бизнесмена Костантина Яковлева было начато в декабре 2015 года. В ООО «Аквамаркет», ООО «Аквамаркет-Сибирь» и ООО «Продлюкс» идёт конкурсное производство. Также был объявлен банкротом и сам предприниматель, как физическое лицо.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что в начале лета на торги были выставлены 4 объекта, расположенные в Новокузнецке, 2 — в Кемерове на общую сумму 203 миллиона рублей.
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