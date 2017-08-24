Эксперты Высшей школы экономики изучили социальные сети подростков и соотнесли их с интересами и успеваемостью в школе.

По данным исследователей, у детей с разной успеваемостью отличается и социально-сетевая активность. Отличники и двоечники вступают в совершенно разные сообщества во «ВКонтакте».

Были установлены самые популярные странички, на которые подписаны школьники. Таких страничек эксперты насчитали 883. Также исследователи проанализировали профили, учитывая пол, возраст и оценки их владельцев.

«Люди часто думают об интернете как о некоем едином пространстве без границ, в котором все равны. Исследования показывают, что это не так, что это пространство дифференцировано. Я обнаружил, что во „ВКонтакте“ чаще дружат между собой школьники и студенты с одинаковой успеваемостью», — подчеркнул один из исследователей.

Так, в соцсети есть группы троечников и группы отличников.

Интересы школьников — тоже одна из дифференцирующих характеристик.

«При этом сегодня большинство подростков называют „ВКонтакте“ основным источником информации, а информация в этой социальной сети — это как раз друзья плюс подписки. Таким образом, учащиеся с разной академической успеваемостью живут в совершенно разных мирах онлайн», — добавляют авторы мониторинга.

Интересно, что среди групп, которые интересны ученикам, практически нет страничек со школьной тематикой. Школа, учёба не входят в сферу интересов детей. Исключение — экзамены (ОГЭ, ЕГЭ). Однако на такие сообщества подписаны чаще ученики с хорошей успеваемостью.

Большинству подростков в соцсети интересны истории с острым сюжетом, в том числе о романтических отношениях, сексе, и истории с неожиданным финалом.

«Девочки уже с шестого класса интересуются сообществом „Давно не дети“ — о сексе (с весьма откровенными рассуждениями и грубойлексикой). Мальчиков-ровесников на эту группу подписано меньше. Похожее сообщество — „Мужской юмор Fun Time“ — привлекает мальчиков позже, в восьмом классе. Обычно это не лучшие ученики», — сообщает пресс-служба Института образования НИУ ВШЭ.

В фокусе внимания также необычные идеи: изобретения, лайфхаки, юмор.

Исследователи отмечают, что посты сделаны примерно в одном стиле. Это короткие текстовые записи, которые служат комментариями к фотографиям или видео, а собственно тексты единичны. В постах нередко встречается ненормативная лексика. Многие записи носят юмористический характер.

Так, не зная никаких данных о владельце страничке, можно с вероятность 97% определить его пол, заявляют авторы методики.