Почти в каждом кузбассовце есть частичка шахтёра.

К празднику ВашГород.ру выяснил у кузбасских горняков необычные словечки из их рабочего обихода. Предлагаем читателям узнать, чем «студент» отличается от «верблюда» и определить, насколько в вас выражен внутренний шахтёр.

Напомним, на День шахтёра в Кузбасс приедут множество знаменитостей. Подробнее программу праздника можно узнать в рубрике «Гид по городу» в Кемерове и Новокузнецке.