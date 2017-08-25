Лава, чача, на-гора. Тестируем вас на внутреннего шахтёра
Сегодня 07:10
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Я уже с вами.
Почти в каждом кузбассовце есть частичка шахтёра.
К празднику ВашГород.ру выяснил у кузбасских горняков необычные словечки из их рабочего обихода. Предлагаем читателям узнать, чем «студент» отличается от «верблюда» и определить, насколько в вас выражен внутренний шахтёр.
Напомним, на День шахтёра в Кузбасс приедут множество знаменитостей. Подробнее программу праздника можно узнать в рубрике «Гид по городу» в Кемерове и Новокузнецке.
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