Медики из Кузбасса повышают квалификацию в лучших учебных заведениях России, а затем внедряют современные методы в регионе.

Так, заведующая отделением медико-социальной реабилитации кемеровского центра «Фламинго» Светлана Кулебакина освоила «Методику Бобат для детей». Она прошла курсы повышения квалификации в международной академии медицинской реабилитации в Нижнем Новгороде. Специалист уже начала применять этот метод в Кемерове, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Бобат-терапия предназначена для реабилитации детей, страдающих церебральным параличом, перенесших черепно-мозговую травму и острое нарушение мозгового кровообращения. Она получила наименование по фамилии разработчиков, лондонской супружеской пары — физиотерапевта Берты Бобат и ее мужа, нейрофизиолога Карла Бобата. В медицинских кругах известна как нейродинамическая реабилитация. В основе методики — лечение движением.

В мае психологи центра «Фламинго» освоили в Москве новый для себя метод детской реабилитации — сенсорную интеграцию. Курс повышения квалификации кузбассовцы прошли в учебном центре «Логопед Мастер». Преподавателем курса была Екатерина Горлова, клинический психолог московского центра патологии речи и нейрореабилитации, нейрореабилитолог, семейный психотерапевт, психоаналитик, практик с опытом работы более 15 лет.

Обучение сотрудников стало возможным благодаря областной субсидии в размере 295 тысяч рублей. Эти средства фонд «Фламинго» получил по итогам конкурса социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

До конца года обучение пройдут ещё шесть специалистов. В частности, они освоят такие новые для Кузбасса направления работы с детьми-аутистами как АВА-терапия, холдинг-терапия и другие. Затем кемеровчане поделятся опытом со своими коллегами из других реабилитационных центров области.

Всего в регионе шесть муниципальных центров, которые занимаются комплексной реабилитацией детей. Центры действуют в Кемерове, Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинском районе. Кроме того, функционирует отделение в Юрге. Ежегодно во всех этих учреждениях проходят социальную адаптацию более 4,5 тысячи детей.