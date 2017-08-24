Неделю назад на сайте «Зарплата.ру» в Новосибирске появилась вакансия хайпожора. Сотрудника по-прежнему ждут из любого города — и теперь подробно рассказали про особенности работы.

Вести соцсети, разрабатывать бренд компании и ещё много всего интересного — таковы обязанности будущего хайпожора. Как сообщили на сайте «Зарплата.ру», за неделю объявление посмотрели 2,5 тысячи раз, откликнулись 50 человек, 10 позвонили прямо в компанию. Кто такой хайпожор, понимают не все — некоторые даже сочли объявление шуткой. Но в компании настроены максимально серьёзно:

«Изначально в Зарплата.ру требовался SMM-специалист, но вскоре стало ясно, что нужен не просто человек, который будет вести группы в социальных сетях и развивать YouTube-канал, а специалист, который сможет привлечь молодую аудиторию и дать ей действительно полезный и интересный контент. Тогда один из разработчиков предложил переименовать вакансию в «хайпожор».

Основная масса соискателей — люди 20−25 лет, есть несколько 30-летних. Люди пишут и звонят не только из Новосибирска, но также из Ханты-Мансийска, Тольятти, Кемерова, европейской части России. В компании рассматривают человека по удалёнке, но офисный работник предпочтительнее:

«Было бы лучше, чтобы хайпожор работал в офисе, потому что здесь мы сможем лучше прорабатывать ситуативные инфоповоды, своевременно реагировать на топовые тренды. Мы бы хотели, чтобы человек был сильнее погружён в продукт. Очень часто люди, которые работают удалённо, берут несколько проектов, их внимание рассеивается и не всегда получается качественно сделать тот или иной продукт», — объясняет бренд-менеджер «Зарплата.ру» Иван Чирков.

В компании уточнили — им нужен человек, похожий на ведущего Андрея Малахова, «который может создавать вокруг себя вирусные инфоповоды» (недавно Малахов с пафосом ушёл с Первого канала — ВашГород.ру). Заинтересовавшиеся всегда могут зарегистрироваться на сайте, посмотреть фоторепортаж из офиса и пообщаться с сотрудниками. «Может быть, настолько вдохновитесь, что захотите переехать в столицу Сибири ради этой работы», — надеются в компании.

По мнению экспертов «Зарплаты.ру», тренд на необычные названия вакансий продолжится. Во-первых, это показывает креативность работодателя и помогает найти близких по духу сотрудников. А во-вторых, работает на привлечение молодых кадров.

Напомним, недавно необычную вакансию предложили в Нижнем Новгороде. Там застройщик ищет кота — пушистик должен первым заходить в готовые квартиры.