В ближайшие дни будет тепло, но дождливо.

В пятницу, 25 августа, дожди пройдут большинстве районов области. Местами прогремят грозы. Температура воздуха днём составит +22…+27, по востоку +17…+22 градуса. Ночью похолодает до +8…+13, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

В субботу, 26 августа, местами сохранятся дожди с грозами. Днём столбик термометра поднимется до +15…+20 градусов, по югу области до +25. Ночью температура понизится до +4…+9 градусов.

В воскресенье, 27 августа, ожидается малооблачная, преимущественно без осадков погода. Днём воздух прогреется до +17…+22 градусов. Ночью 6…11 градусов выше ноля.

В понедельник, 28 августа, характер погоды существенно не изменится. Днём синоптики прогнозируют +21…+26 градусов, ночью +8…+13.