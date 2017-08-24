Накануне Дня шахтёра запустили сайт «Уголь России».

Информационно-познавательный портал также посвящён 295-летию с начала угледобычи в нашей стране. Проект реализован при поддержке Минэнерго РФ.

«Он рассказывает о становлении, развитии отрасли, специфике мужественного и рискованного горняцкого труда, шахтёрских династиях и предстоящих профессиональных мероприятиях, таких как конкурсы мастерства», — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

На сайте можно проверить, насколько вы знакомы с повседневной работой шахтёров, пройдя интересное тестирование.

На портале опубликована карта, где обозначены крупнейшие угольные предприятия России. Отметим, что среди 11 компаний, отмеченных на карте, четыре находятся в Кузбассе: «СДС-Уголь», «Стройсервис», «Распадская», «Мечел».

Кликнув на любую компанию, можно узнать, сколько там работает сотрудников, а также годовой объём добычи и поставки угля.

Таким образом, более 35% всех угольных предприятий находятся в Кузбассе. По данным сайта, за год они добывают больше 56 миллионов тонн угля.

Напомним, что в эти выходные в Кемеровской области состоится празднование Дня Шахтёра, ознакомиться с культурной программой можно в нашем материале.