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Я уже с вами.
Накануне Дня шахтёра запустили сайт «Уголь России».
Информационно-познавательный портал также посвящён 295-летию с начала угледобычи в нашей стране. Проект реализован при поддержке Минэнерго РФ.
«Он рассказывает о становлении, развитии отрасли, специфике мужественного и рискованного горняцкого труда, шахтёрских династиях и предстоящих профессиональных мероприятиях, таких как конкурсы мастерства», — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
На сайте можно проверить, насколько вы знакомы с повседневной работой шахтёров, пройдя интересное тестирование.
На портале опубликована карта, где обозначены крупнейшие угольные предприятия России. Отметим, что среди 11 компаний, отмеченных на карте, четыре находятся в Кузбассе: «СДС-Уголь», «Стройсервис», «Распадская», «Мечел».
Кликнув на любую компанию, можно узнать, сколько там работает сотрудников, а также годовой объём добычи и поставки угля.
Таким образом, более 35% всех угольных предприятий находятся в Кузбассе. По данным сайта, за год они добывают больше 56 миллионов тонн угля.
Напомним, что в эти выходные в Кемеровской области состоится празднование Дня Шахтёра, ознакомиться с культурной программой можно в нашем материале.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
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