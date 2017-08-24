Священники назвали грехи, в которых чаще всего каются россияне
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Я уже с вами.
Международный сетевой проект «Батюшка онлайн» провёл исследование и выяснил, в каких грехах чаще всего признаются жители России.
Самые распространённые проблемы, с которыми россияне обращаются к священникам, — это маловерие, суеверие и гордыня. Далее идут уныние, недовольство своей жизнью и лень, пишет RT с ссылкой на руководителя проекта Надежду Земскову.
Кроме того, многих россиян тревожат конфликты с близкими и различные вредные привычки. Замыкают список обман, зависть и осуждение.
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А как же тайна исповеди ?