Международный сетевой проект «Батюшка онлайн» провёл исследование и выяснил, в каких грехах чаще всего признаются жители России.

Самые распространённые проблемы, с которыми россияне обращаются к священникам, — это маловерие, суеверие и гордыня. Далее идут уныние, недовольство своей жизнью и лень, пишет RT с ссылкой на руководителя проекта Надежду Земскову.

Кроме того, многих россиян тревожат конфликты с близкими и различные вредные привычки. Замыкают список обман, зависть и осуждение.