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Священники назвали грехи, в которых чаще всего каются россияне

Сегодня 15:19
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
melekess-eparhia.ru

Международный сетевой проект «Батюшка онлайн» провёл исследование и выяснил, в каких грехах чаще всего признаются жители России.

Самые распространённые проблемы, с которыми россияне обращаются к священникам, — это маловерие, суеверие и гордыня. Далее идут уныние, недовольство своей жизнью и лень, пишет RT с ссылкой на руководителя проекта Надежду Земскову.

Кроме того, многих россиян тревожат конфликты с близкими и различные вредные привычки. Замыкают список обман, зависть и осуждение.

Комментарии 1
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9 0
Перетирают между собой?
А как же тайна исповеди ?
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