Барнаульцы строят в Новосибирске уникальные дома, которые удивляют даже местных жителей.

В Новосибирске в отличии от многих городов Сибири конкуренция настолько высока, что застройщики предлагают своим клиентам нестандартные, а порой и удивительные жилищные решения.

Так, барнаульский застройщик, жилищный комплекс которого расположен на улице Тимирязева рядом с зоопарком построит крытую зону отдыха для детей и взрослых, но самым главным новшеством станет зимний сад с панорамными окнами на последнем этаже, а на крыше обустроят огороженный парк. сообщает amic.ru.