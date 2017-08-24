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Я уже с вами.
Барнаульцы строят в Новосибирске уникальные дома, которые удивляют даже местных жителей.
В Новосибирске в отличии от многих городов Сибири конкуренция настолько высока, что застройщики предлагают своим клиентам нестандартные, а порой и удивительные жилищные решения.
Так, барнаульский застройщик, жилищный комплекс которого расположен на улице Тимирязева рядом с зоопарком построит крытую зону отдыха для детей и взрослых, но самым главным новшеством станет зимний сад с панорамными окнами на последнем этаже, а на крыше обустроят огороженный парк. сообщает amic.ru.
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