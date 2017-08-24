Романа из Красноярского края, который прославился своим отношением к родной дочери, накажут.

Напомним, экстремал держал трёхмесячную малышку за ногу над пропастью, стоя на крыше многоэтажки. Помимо этого, он посадил дочку на окно машины и прокатил на большой скорости. Фотографии и видео выложил в соцсеть.

В Следственном комитете допросили мужчину. Он свою вину признал и раскаялся, пишет «РИА Новости». Уголовное дело сейчас направили прокурору. Он определит, необходимо ли обвинительное заключение и суд. Местные органы опеки предупредили о необходимости не допускать подобных действий.