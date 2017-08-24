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Отца из Сибири, подвесившего новорождённую дочь с крыши, накажут

Сегодня 16:10
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Романа из Красноярского края, который прославился своим отношением к родной дочери, накажут.

Напомним, экстремал держал трёхмесячную малышку за ногу над пропастью, стоя на крыше многоэтажки. Помимо этого, он посадил дочку на окно машины и прокатил на большой скорости. Фотографии и видео выложил в соцсеть.

В Следственном комитете допросили мужчину. Он свою вину признал и раскаялся, пишет «РИА Новости». Уголовное дело сейчас направили прокурору. Он определит, необходимо ли обвинительное заключение и суд. Местные органы опеки предупредили о необходимости не допускать подобных действий.

Комментарии 3
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Андрей
7 0
Его бы подвешать и прокатить!Лишить родительских прав и на исправительные работы е$%@&а
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Степан
3 0

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555
6 0
И кто-то же за такого ещё и замуж вышел, а потом ребёнка родил. Жена наверняка примерно его уровня.
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