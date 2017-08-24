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Я уже с вами.
Романа из Красноярского края, который прославился своим отношением к родной дочери, накажут.
Напомним, экстремал держал трёхмесячную малышку за ногу над пропастью, стоя на крыше многоэтажки. Помимо этого, он посадил дочку на окно машины и прокатил на большой скорости. Фотографии и видео выложил в соцсеть.
В Следственном комитете допросили мужчину. Он свою вину признал и раскаялся, пишет «РИА Новости». Уголовное дело сейчас направили прокурору. Он определит, необходимо ли обвинительное заключение и суд. Местные органы опеки предупредили о необходимости не допускать подобных действий.
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